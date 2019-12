Il fondo Art&Luxury, il nuovo corso del mercato dell'arte

Art&Luxury, società formata da un gruppo di professionisti con esperienza all’attivo nel campo della finanza e dell’arte, lancia il fondo Art&Luxury Investments Fund, prodotto di investimento alternativo riservato (Raif) costituito in Lussemburgo e rivolto agli investitori professionali e istituzionali.

L'obiettivo del Art&Luxury Investments Fund è quello di maggiore visibilità al patrimonio artistico e generare un flusso economico costante

Il fondo, nato dopo uno studio approfondito del mercato e delle esigenze dei detentori di grandi portafogli, presenta ai wealth manager un’alternativa concreta per investire nel mondo dell’arte e del luxury con un approccio differente e innovativo.

Il veicolo intende dare una risposta a chi cerca nuove formule di risparmio decorrelate rispetto ai mercati finanziari, offrendo una serie di peculiarità che lo rendono ancora più interessante.

Art&Luxury oltre alla valorizzazione degli attivi artistici detenuti in portafoglio e alla classica attività di trading delle opere, usufruirà di practice in grado di dare maggiore visibilità al patrimonio artistico e generare un flusso economico costante, come il ticketing delle mostre temporanee e/o permanenti e il prestito delle opere d’arte a musei e fondazioni, andando così a superare le tipiche criticità di questi asset finanziari normalmente illiquidi.

Uno dei principali pilastri su cui poggia Art&Luxury Investments Fund è il Dalì Universe, la società di Beniamino Levi che gestisce una delle più grandi collezioni private di opere d’arte di Salvador Dalí al mondo e che detiene, inoltre, la fonderia Perseo di Mendrisio e il museo dedicato interamente all’artista catalano nel quartiere di Montmartre a Parigi.

Art&Luxury ha avviato la sua partecipazione all’interno del Dalì Universe con l’acquisizione di una prima quota significativa, con l’intenzione di accrescere ulteriormente il suo impegno in futuro.

“Siamo partiti con l’idea di trovare all’interno del mercato dell’arte una strada mai percorsa prima", commenta Francesco Colucci (il primo in foto), cofounder di Art&Luxury, "cercando di interpretare questo asset in una chiave moderna e più allineata alle nuove tecnologie del settore. I riscontri che stiamo ottenendo in occasione delle prime uscite stanno superando le nostre più rosee attese”.

“La novità che questo fondo”, aggiunge l'altro cofounder, Walter Goldoni (il secondo in foto), “è quella di considerare l’opera d’arte non solo come strumento per il trading, ma anche come mezzo per generare cash flow attraverso il ticketing e il lending, andando quindi a superare il limite delle liquidità che solitamente questi strumenti mostrano”.

Il progetto viene supportato da una serie di collaborazioni professionali destinate a dare un valore aggiunto significativo in occasione della vendita e dell’acquisizione di opere oltre che nella valorizzazione del patrimonio artistico. Tra questi figurano: Arte e Diritto, Lucca Center of Contemporary Art, La Scaletta – Circolo Culturale (Matera 1959) e il gruppo di gallerie d’arte Spirale Milano rappresentate da Massimo Ferrarotti.