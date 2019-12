Zurich Connect insieme alla Final Eight di Coppa anche quest'anno

Dopo il successo della Lba Supercoppa a Bari a settembre, e della Final Eight dello scorso anno, Zurich Connect annuncia la Title Sponsorship della Final Eight di Coppa Italia anche per l’edizione 2019-2020, in programma a Pesaro dal 13 al 16 febbraio, confermandosi partner di riferimento della Legabasket Serie A.

Le migliori otto squadre del panorama del basket italiano si affronteranno alla Vitrifrigo Arena del capoluogo marchigiano nel corso della manifestazione che decreterà il vincitore del prestigioso trofeo domenica 16 febbraio 2020.

Zurich Connect personalizzerà, inoltre, con il proprio brand tutte le statistiche relative al Campionato Lba pubblicate sui profili social della Lega Basket e sui canali TV. Una novità assoluta che darà ancor più visibilità al marchio, rafforzando l’identificazione fra l’evento sportivo e la Compagnia.