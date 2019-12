Aviva acquista un edificio patrimonio Unesco ad Amsterdam

Una nuova operazione immobiliare in casa Aviva Investors. La divisione di asset management globale del gestore patrimoniale londinese annuncia oggi l'acquisizione di Keizersgracht 119 - 121, un immobile destinato ad ospitare uffici nel centro di Amsterdam, per conto di uno dei suoi mandati.



L'edificio, che offre 2.000 metri quadri di spazi in affitto, si trova nello storico canal district, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Dopo essere stato rinnovato del tutto nel 2019 è stato interamente affittato ad un'importante azienda.



"Abbiamo identificato Amsterdam quale location d’importanza strategica per il nostro business legato al real estate dopo che il nostro team di ricerca ha svolto ad inizio anno un'analisi del mercato europeo degli uffici", commenta Adrien Beuriot (in foto), head of asset management per l’Europa Continentale di Aviva Investors.

"Amsterdam è un centro tecnologico rinomato, ma anche una città molto vivibile, perciò ci aspettiamo che continui ad attrarre aziende leader di mercato e talenti. Più in generale, i Paesi Bassi rappresentano un mercato in crescita per Aviva Investors, e l’acquisizione segue altre recenti transazioni recenti nel Paese", aggiunge ilmanager.



Aviva Investors ha concluso con successo quattro transazioni nei Paesi Bassi nel corso del 2019; in quest'ultima operazione è stata assistita da Nl Real Estate - Knight Frank e Cms. Il venditore è stato consigliato da Van Zijll Langhout Vastgoed, la società non ha comunicato il soggetto cedente.