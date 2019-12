State Street Corporation ha avvia un nuovo progetto pilota per gli asset digitali, lanciato in collaborazione con Gemini Trust Company, piattaforma di negoziazione e custodia di criptovalute. Questo progetto pilota, primo nel suo genere, fornisce reportistica sulla base delle posizioni dell'utente all’interno di Gemini Custody.

Nelle fasi iniziali, il progetto registra le posizioni di due criptovalute selezionate per importanza di liquidità ma può essere modificato per segnalare le partecipazioni in altri asset digitali, come ad esempio i security token.

Inoltre permette all'utente di consolidare la reportistica degli asset digitali offerti da Gemini e quella degli asset tradizionali di State Street.

“Vogliamo trasformare il nostro business in accordo con le esigenze dei nostri clienti", commenta Ralph Achkar (in foto), managing director, digital product development & innovation di State Street. "L’universo dei asset digitali è ancora agli albori ma promette opportunità che potrebbero radicalmente cambiare il modo in cui faremo le cose in futuro".

"C’è una piccola ma crescente domanda da parte dei nostri clienti per soluzioni di questo tipo e ci sono anche molte considerazioni tecniche, operative, normative e legali da affrontare”, chiosa il manager.

“Per Gemini, la collaborazione con State Street rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso e di quello degli asset digitali, al fine di guadagnare la stessa importanza delle asset class tradizionali. Con diversi miliardi di dollari di masse in gestione, State Street non scenderà mai a compromessi sulla sicurezza - e nemmeno noi”, aggiunge Tyler Winklevoss, ceo di Gemini.