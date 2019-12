Un mandato d'acquisto da mezzo milione di dollari per Mirabaud Am

Mirabaud Asset Management si aggiudica un consistente mandato di consulenza immobiliare da parte di un'istituzione finanziaria mediorientale. L’operazione segue il lancio della sua offerta specializzata nei settori private equity e real estate nel 2017.

Il mandato affidato a Mirabaud copre acquisizioni future di uffici ed edifici logistici di primo livello in Europa e negli Stati Uniti d’America, per un’esposizione finale totale di circa 500 milioni di dollari. Obiettivo dell’investimento è ottimizzare il rapporto rischio/rendimento in una logica di generazione del reddito e apprezzamento del capitale, nel rispetto dei principi della Sharia.

Una prima transazione è stata conclusa a dicembre 2019 con l’acquisizione, da parte di questa istituzione in rapida crescita, del Citrix Building, un edificio di alto profilo destinato a uffici di 20.000 metri quadrati situato a Raleigh, North Carolina, per 84,7 milioni di dollari da Cbre.

La proprietà, in locazione fino al 2029 alla Citrix Systems, Inc., sarà gestita da Exan Management, un’azienda di gestione immobiliare facente capo al gruppo Exan, società indipendente operante nella gestione e nell’investimento immobiliare principalmente sui mercati statunitensi.

Exan è stata anche coinvolta nel sourcing e nell’esecuzione della transazione. Fondato nel 2013, il gruppo ha la sua sede a Miami, Florida, e un ufficio regionale a Madrid, Spagna.

Mirabaud Am non ha comunicato l'identità della società committente. Il sito rebusinessonline.com riporta che l'acquirente del complesso di uffici, ossia l'attuale mandatario dell'asset manager, è stato rappresentato nella transazione dalla compagnia di real estate newyorkese, Jmc Holdings.

A fine novembre scorso Mirabaud aveva inaugurato l’apertura dell’ufficio di Abu Dhabi in collaborazione con la Sbk Holding, di proprietà di Sheikh Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, consigliere del presidente degli Emirati Arabi Uniti.

