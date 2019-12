Tikehau Capital raccoglie 400 milioni su un fondo Fideuram

Tikehau Capital annuncia una raccolta di oltre 400 milioni di euro su un fondo dedicato ai mercati privati lanciato da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, pensato per la clientela high net worth.

L’iniziativa fa leva sulla piattaforma e sul consolidato track record di Tikehau Capital e offre una soluzione flessibile in grado di estrarre valore in tutte le fasi del ciclo economico. Il fondo, lanciato lo scorso ottobre dalla rete del gruppo Intesa Sanpaolo private banking, rappresenta una soluzione su misura, multiasset, finalizzata a dare alla clientela HNW un’esposizione diversificata sui mercati privati europei. Il fondo investirà in private debt, private equity, real estate e special opportunities.

Si tratta della quarta generazione di fondi della piattaforma di Fideuram Alternative Investments ed è stato sottoscritto da circa 3.000 investitori italiani, clienti delle reti di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.