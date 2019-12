Il fondo Esg di Robeco in esclusiva per gli advisors Allianz

Allianz Bank Financial Advisors e Robeco ampliano la loro collaborazione iniziata lo scorso luglio, con il lancio della strategia Robeco Esg Solution resa disponibile esclusivamente per i 2.300 financial advisors di Allianz Bank Fa.

La nuova strategia è inserita all’interno dell’offerta delle polizze vita Unit linked challenge pro e Challenge private, piattaforme di investimento assicurativo di Darta Saving Life Assurance dac, società del gruppo Allianz.

Robeco Esg Solution è un fondo interno assicurativo multi-asset globale gestito attivamente da Robeco che mira a realizzare rendimenti superiori al benchmark di riferimento investendo in fondi azionari ed obbligazionari, soddisfacendo i più elevati standard di sostenibilità.

L'obiettivo della strategia è quello di includere tutti gli aspetti rilevanti della sostenibilità - esclusione, integrazione ed impatto - generando al contempo rendimenti interessanti. Si tratta di una soluzione di investimento unica che offre agli investitori un portafoglio flessibile, combinando le competenze del team Multi Asset di Robeco alla lunga esperienza nel campo degli investimenti sostenibili della società.

“Siamo lieti di rafforzare questa partnership con Allianz Bank Financial Advisors e di poter supportarne la rete con una strategia multi asset con un focus prettamente orientato agli investimenti sostenibili", commenta Marcello Matranga, country head di Robeco Italia.