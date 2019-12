Nel 2020 rischi climatici sotto i riflettori di investitori e Ue

"La Banca Centrale Europea ha annunciato a dicembre che sta valutando la possibilità di inserire i rischi climatici nei futuri stress test per le banche. La valutazione del rischio climatico dovrebbe essere una priorità non solo per le banche, ma per tutti gli attori del panorama finanziario". L'analisi di Roland Rott, managing director di inflection point di La Française.

Come asset manager, stiamo quindi valutando i rischi finanziari del cambiamento climatico sulle società in cui investiamo

Riteniamo che i rischi climatici possano compromettere gravemente l'attività economica.

Secondo la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd), i cambiamenti climatici rappresentano un potenzialerischio sistemico per la stabilità finanziaria.

Si tratta di un compito estremamente impegnativo, soprattutto se si considera che è possibile che i rischi climatici si sviluppino in modo "non lineare", ovvero che ci siano improvvisi shock economici legati a fenomeni meteorologici estremi, più che una transizione graduale.

L'impatto del cambiamento climatico sull'economia si tradurrà in rischi finanziari attraverso una serie di canali che interessano sia organizzazioni che individui.

Per molte imprese, gli effetti principali saranno una diminuzione dei ricavi e costi più elevati. Ad esempio, nel settore automobilistico, vi saranno maggiori difficoltà a vendere automobili con motori a combustione, mentre dovranno sostenere i crescenti costi di ricerca e sviluppo per la progettazione di veicoli elettrici e tecnologie per le batterie.

Ciò potrebbe ridurre la loro capacità di distribuire dividendi, cosa che colpirà molti di coloro che si affidano a dividendi costanti come fonte principale di reddito. Nei settori ad alta emissione di carbonio, c'è il rischio aggiuntivo che il valore degli asset venga ridotto, come nel caso delle riserve delle società di estrazione di petrolio e gas.

I cambiamenti climatici possono avere un impatto anche sull'economia, attraverso due principali vie: rischi e opportunità legati alla transizione; rischi fisici.

I rischi di transizione si riferiscono agli impatti derivanti da mutamenti normativi e di mercato associati ai cambiamenti climatici. Esempi di azioni normative sono: le tasse sulle emissioni di carbonio, la fissazione del prezzo delle emissioni, ad esempio attraverso l'Eu Emissions Trade Scheme e la legislazione UE relativa alla definizione di obiettivi obbligatori sulla riduzione delle emissioni per i nuovi veicoli.

Un esempio di opportunità di transizione positiva trainata dal mercato è la significativa riduzione del costo delle energie rinnovabili, dato che l'industria solare ed eolica ha maturato e sviluppato una tecnologia più efficiente e a basso costo, che può competere con i combustibili fossili.

I rischi fisici si riferiscono all'impatto diretto degli eventi connessi ai cambiamenti climatici sulle imprese e sui consumatori. Il riscaldamento climatico comporta una serie di sfide, come l'aumento del numero e della gravità di eventi meteorologici estremi (ad esempio inondazioni, incendi spontanei e uragani), l'aggravamento della scarsità idrica a causa della siccità e l'innalzamento del livello del mare.

La produzione agricola è particolarmente a rischio a causa della dipendenza dall'acqua e della fragilità degli ecosistemi. Le imprese industriali con attività in regioni costiere a bassa quota o in regioni soggette a uragani (ad es. il Golfo del Messico) sono a rischio di perdita della produzione.

Tuttavia, sebbene vi siano molti rischi, l'impatto del cambiamento climatico crea anche opportunità per le aziende che offrono o rendono possibili soluzioni per affrontare l'emergenza climatica.