Gli Etp azionari guidano il mercato Emea di novembre

Arriva il nuovo report di BlackRock dedicato al mondo dei prodotti Etp con la descrizione dei flussi nell'area Europa-Medio Oriente-Africa (Emea) nel mese di novembre 2019.

I prodotti quotati in queste regioni hanno registrato flussi in ingresso di 15,6 miliardi di dollari, segnando il terzo mese di maggiori afflussi da inizio anno, in progressione rispetto ai 14,3 miliardi di dollari del mese di ottobre. Per il terzo mese consecutivo, gli Etp azionari hanno registrato i maggiori afflussi pari a 11,6 miliardi di dollari, con una particolare vivacità nei mercati emergenti.

In leggera flessione i flussi sul reddito fisso (specialmente sull'obbligazionario high yield), a 4,3 miliardi di dollari, mentre i flussi delle materie prime sono stati negativi per la prima volta da aprile, con deflussi di 400 milioni di dollari.