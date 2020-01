Bnp Paribas Reim Italy Sgr nomina un nuovo cio

Vincenzo Nocerino è il nuovo chief investment officer di Bnp Paribas Reim Italy Sgr. Il manager, ex head of transactions in Ubs real estate & private markets, 38 anni, riporterà direttamente al direttore generale e amministratore delegato della società, Dominique Jones, e coordinerà le attività dell’area acquisition & asset management. Tra gliobiettivi del nuovo cio c'è anche lo sviluppo delle attività pan-europee della società del gruppo Bnp Paribas.

“Diamo il benvenuto a Vincenzo", commenta Jones. "Si tratta di un solido professionista del settore immobiliare che vanta una profonda conoscenza del mercato italiano e una significativa esperienza internazionale”.