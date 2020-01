Fondi di investimento, in aumento i deflussi

Hanno conquistato la scena dopo la fine (e la crisi) del ciclo del credito 2003-2007 con un ruolo di primo piano nel mercato dei corporate bond. Parliamo degli hedge fund, i principali attori dello shadow banking che da qualche tempo a questa parte presentano qualche affanno.

Ne scrive oggi il Sole 24 Ore citando i dati di Hedge Fund Research: per il quinto anno consecutivo il numero dei prodotti chiusi è superiore a quello degli inaugurati con ben 81,5 miliardi di dollari di capitali riscattati tra gennaio e novembre scorsi e 5 mila fondi mandati in soffitta negli ultimi 5 anni per mancanza di allocazioni e/o rendimenti.

Una decimazione che ha messo il piede sull'acceleratore l'anno appena passato: 142 sono state le chiusure di fondi nel solo terzo semestre del 2019 rispetto ai 98 dell'intero 2018 e ai 49 dell'anno precedente.

