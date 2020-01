Il road show di Pictet Am sugli scenari di mercato scalda i motori

Il Roadshow Invernale 2020 di Pictet Asset Management prenderà il via martedì 14 gennaio a Varese e toccherà 20 città italiane nei primi tre mesi dell’anno con l’ultima tappa, a marzo, ad Alba.

Un appuntamento importante, questo di inizio anno, che ha l’obiettivo di tracciare le prospettive e gli scenari di mercato dei prossimi anni. Non a caso, il ciclo di incontri si intitola: “Ritorno al futuro: un viaggio nel tempo per analizzare le sfide sui mercati del prossimo decennio. La partecipazione, possibile iscrivendosi sul sito dell'azienda, è gratuita ma, per ragioni organizzative, a numero limitato

Innegabilmente gli avvenimenti politici, macroeconomici e sociali hanno influenzato, probabilmente in misura anche più profonda rispetto ai decenni precedenti, l’andamento dei mercati finanziari. Per questa ragione il team di investment advisory analizzerà le tappe fondamentali del decennio che si è appena concluso (2010-2020) e ipotizzare quali appuntamenti potrebbero essere rilevanti per gli investitori nel decennio che si sta aprendo (2020-2030).

L’obiettivo è fornire una visione di ampio respiro e identificare i possibili temi e gli attori principali che domineranno lo scenario economico finanziario da qui al 2030, oltre alle innovazioni e ai megatrend che plasmeranno il mondo in cui vivremo. Il team di gestione illustrerà, inoltre, una selezione di portafogli pensati proprio per cavalcare il prossimo decennio, aiutando dunque i clienti a ragionare per obiettivi temporali e fornendo loro gli strumenti per raggiungerli.

Al fine di aumentare il valore formativo offerto ai partner distributivi, ai migliori consulenti presenti in aula e identificati tramite un quiz sul mondo Pictet verrà data la possibilità di partecipare a un master tematico tenuto da docenti universitari a Madrid, in cui verranno analizzate le peculiarità dell’investimento tematico e le migliori pratiche di inserimento nell’ottica di costruzione di portafoglio.

“Solitamente questo appuntamento offre l’opportunità di fare il bilancio dell’anno che si è concluso e condividere lo scenario atteso per quello appena iniziato", commenta Paolo Paschetta (in foto), country head per l’Italia di Pictet Am. "Ma la chiusura di una decade impone una riflessione più ampia, volta a ripercorrere le dinamiche che abbiamo analizzato e affrontato con i nostri clienti in questi dieci anni".

"La bassa propensione al rischio", continua, "alimenta incessantemente l’enorme ammontare di denaro che in Italia è depositato sui conti correnti e i depositi bancari, oggi con rendimenti reali negativi. E stiamo parlando di oltre 1.300 miliardi di euro".

"A fronte di questo scenario, per gestori e consulenti, è sempre più importante trovare nuove soluzioni di investimento. In che modo? Seguendo i megatrend o, ancora, grazie soluzioni multi-asset, tipo il nostro Mago, nato per tutelare gli investitori da possibili drawdown nei momenti di mercato più difficili, perseguendo un migliore profilo rischio-rendimento rispetto a un portafoglio bilanciato tradizionale. Ingredienti sicuramente interessanti, di cui parleremo, tra gli altri, in questo nuovo ciclo di conferenze per affrontare il 2020 con rinnovata fiducia", conclude Paschetta.