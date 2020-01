Remunerazione e contratto, la posizione dei candidati al "dopo-Foti"

Mancano cinque giorni alle elezioni Anasf. Per l'associazione dei professionisti che svolgono l'attività di offerta fuori sede e di consulenza finanziaria sarà la prima tornata elettorale svolta con il voto elettronico.

Dal 13 gennaio 2020, fino all’11 febbraio, 10.500 dei 12.392 consulenti finanziari associati, in regola con il pagamento della quota associativa, esprimeranno la propria preferenza per la selezione dei 161 delegati che li rappresenteranno all’XI Congresso convocato dal 13 al 15 marzo 2020 a Solbiate Olona (Va).

Dal congresso verrà nominato il nuovo comitato esecutivo, i 25 componenti del consiglio nazionale e il successore del presidente uscente, Alessandro Foti (in foto).

I candidati sono quasi 300, ripartiti in cinque liste: “Insieme per crescere”, guidata dal candidato presidente, Luigi Conte; “Per i consulenti con Anasf – L’associazione al servizio della professione”, capolista Giuliana Rapetta; "Anasf riparte" di Anna Foti; "Diamo valore al nostro futuro" a sostegno del candidato Jonathan Figoli; e "Professione e Partecipazione" per Franco Ragone.

Da oggi fino all'inizio delle votazioni, Investire pubblicherà le posizioni che liste e candidati presidenti hanno sui temi più caldi della categoria: remunerazione e contratto; Enasarco e Ocf; goverance e territorio; ricambio generazionale; formazione e marketing; e educazione finanziaria. Partiamo dal rimo punto: Remunerazione e contratto.

*anteprima dell'articolo pubblicato su Investire di gennaio