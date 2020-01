Dopo 12 anni Viganò lascia BlackRock

Dopo dodici anni passati in azienda, di cui gli ultimi sette nel ruolo di country head, Andrea Viganò dice addio a BlackRock. Il manager, bergamasco, classe '67, laureato in Business Administration all’Università Bocconi di Milano, ha guidato la casa di investimenti statunitense in Italia fino al 2019, anno in cui è stato sostituito con Giovanni Sandri (in foto), passando al ruolo di executive chairman.

“BlackRock ringrazia Andrea per l’impegno profuso in tutti questi anni al servizio dell’azienda e finalizzato ad accompagnare la società nella sua crescita in termini di business e di notorietà in Italia, ponendola tra i più autorevoli interlocutori nel settore del risparmio gestito nel Paese”, scrive la società.

“Per BlackRock e la nuova struttura organizzativa sotto la guida di Sandri, si apre un nuovo percorso di sviluppo sul mercato italiano, che sono certo continuerà ad essere chiave a livello di gruppo", commenta il diretto interessato.