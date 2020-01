Bnl vende un edificio a Swiss Life nel centro di Milano

Si tratta del primo segnale del ritorno delle compagnie assicurative estere in Italia. Il Sole 24 Ore inquadra così l'acquisizione da parte di Swiss Life di un edificio di proprietà di Bnl a Milano, in via Vittorio Pisani 15. L'immobile, vicino alla Stazione Centrale, sarebbe costato alla società elvetica una cifra che si aggira tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Il condizionale è d'obbligo, anche riguardo al nome dell'acquirente su cui non ci sono conferme ufficiali se non informazioni provenienti da fonti molto accreditate.

Gli spazi sono stati già presi in consegna da WeWork, società immobiliare statunitense specializzata in spazi di lavoro condivisi che si occuperà di concludere i lavori di riqualificazione già avviati dal gruppo bancario dell'ad Andrea Munari. Questa operazione di real estate segue un'altra, realizzata da Bnl l'anno scorso a Roma, che ha riguardato la cessione della vecchia sede romana alAntinor sgr per un ammontare vicino ai 190 milioni di euro.

L'acquisto dell'edificio milanese potrebbe essere davvero il segnale di una rinnovata attenzione del mercato assicurativo estero per il Bel Paese, tra i più sottoassicurati d'Europa e, quindi, terreno fertile per la creazione di nuova clientela e nuovo business.

leggi anche | Il 15% dei negozi non ha copertura assicurativa

leggi anche | Neve e sport, 3,8 milioni di italiani senza assicurazione