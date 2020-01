Consob: l'ultima infornata di abusivi per il vecchio anno

Nell'ultima comunicazione settimanale del 2019 non è mancata l'oramai sempre lunga serie di segnalazioni provenienti dalle Autorità di vigilanza di ogni dove.

Innanzitutto, l’Autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Excange Commission (CySec), ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento sui mercati forex senza autorizzazione. L’elenco completo è pubblicato sul sito internet della CySec al seguente indirizzo: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains.

Segnalate da Fca. Payback Limited (www.payback-ltd.com) con sede dichiarata a Tel Aviv e Ramat (Israele); The Financial Consultancy Group (Scam) (www.financialconsultancygroup.uk); Best Returns (www.best-returns.com); Miyamoto, Asuka and Associates (www.miyamotoasuka.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone); Alan Davis Management (www.alandavismanagement.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Alan Davis con sede in Belgio;

MSIM Fund Management (www.msimfm.com) con sede dichiarata a Dublino (Irlanda), clone di società autorizzata; Athena Capital (www.athena-capital.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Athena Capital S.A.R.L. con sede in Lussemburgo; Cash FX Group (www.cashfxgroup.com); Mayfair Associates Escrow (Scam) (www.mayfairassociatesescrow.com);

Advice Consult Inc (www.adviceconsultnyc.com) con sede dichiarata a New York (USA); Blue Moon Loans (www.bluemoonloans.co.uk) con sede dichiarata a Dublino (Irlanda) e a Londra (UK); Pool Forex Investments (solo indirizzo e-mail info@poolforex.club) con sede dichiarata a Londra (UK); Arrows Financial Corporation (www.arrowfinancials.com) con sede dichiarata a New York (USA);

Claim Yours Limited (solo indirizzo e-mail customerassist@yandex.com) di omonima società autorizzata; The Money Supermarket (www.the-money-supermarket.com) clone della società autorizzata Moneysupermarket.com Financial Group Limited (www.moneysupermarket.com); Step to Change \ Step Changing che utilizza i seguenti siti web:

www.stepschange.co.uk; www.stepschange.org.uk; www.stepforchange.org.uk; www.stepinchange.co.uk; www.stepforchange.org.uk; www.steps-to-change.co.uk; www.debt-change.org.uk; www.stepdebtchange.org.uk; www.stepdebtschange.org.uk,

www.stepdebthelp.org.uk, www.debt-change.org.uk, clone della società autorizzata Foundation for Credit Counselling trading as Stepchange (www.stepchange.org); Piggy Money (www.piggymoney.co.uk) con sede dichiarata ad Edinburgo (UK), clone della società autorizzata Zoom Finance Limited;

PayPlan Advice (payplan-advice.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Totemic Limited (Trade as PayPlan) con sede a Lincolnshire (UK); Motive Loan (www.motiveloan.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Prime Commercial Loans Limited; Moneo Invest (www.moneo-invest.com) con sedi dichiarate a Quarry Bay (Honk Kong) Tetartngen (Olanda) Budapest (Ungheria), Varsavia (Polonia) Berlino (Germania), clone della società autorizzata A J Asset Management. La società era stata già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 1/2019 del 14.1.2019);

Loan Sky con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata ZR Finance Limited; J and E Davy / J&E Davy / Jane Davy (www.jandedavy.com, www.jandedavy.co.u, www.jandedavy.eu), clone delle società autorizzate Davy Asset Management Limited (www.davy.ie) e J&E Davy (www.davy.ie); DQN Capital (www.dqn-capital.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata DQN Global Capital Partners LLP;

Creditstar UK Limited (solo recapiti telefonici 02380970902; 02081917586),clone della omonima società autorizzata Creditstar UK Limited con sede a Londra (UK); Barker and Company Financial Services (www. tclfinancialserviceltd.com), clone della omonima società autorizzata Barker and Company Financial Services Limited; Arab National Bank (www.online.anbaccess.com/ www.anbaccessbn.com) clone della omonima società autorizzata Arab National Bank;

UK Investments (www.ukinvestments.info) con sede dichiarata a Londra (UK); Trademaker (www.trademaker.io) con sede dichiarata a Londra (UK) clone della società autorizzata Tradeweb Europe Limited; StockotradeFX / Ultimatecryptofx / Tradevibefx (www.tradevibefx.com, www.ultimatecryptofx.com, www.stockotradefx.com) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited; Affinity Group Investing (www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com) con sede a Majuro (Marshall Islands), già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.11.2019); STI-Global (www.sti-global.com);

Sergo Capital a trading style of Sergo Solutions Limited (www.sergocapital.com; https://twitter.com/sergo22790589) con sede dichiarata a Londra (UK); Report Accident Claim (www.reportaccidentclaim.co.uk); Whitehorse Bonds trading as Prime Guard Limited (www.whitehorsebonds.com) con sede dichiarata a Londra (UK); Platinum CFD (www.platincfd.com); Windsor Manor (www.windsormanor.co.uk); Pension Cash Now (www.pensioncashnow.co.uk);

New Lease Car (www.newleasecar.co.uk), con sede dichiarata a Manchester (UK); Nash Finance Services/ Nash Financial (www.nashltd.host), con sede dichiarata a Londra (UK); Millennium FX (www.mlnfx.com), con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 11/2019 del 25.3.2019);

Keycroft Investments (www.keycroftinvestments.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Keycroft Finance Limited; JMS Invest (www.jmsinvest.com) con sedi dichiarate a Londra (UK) e a Stoccolma (Svezia); Investteck (www.investteck.net; www.investteck.com) con sede dichiarata a Tallin (Estonia) e a Dublino (Irlanda) già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019);

IAG (www.iag-isa.co.uk) con sede dichiarata nel Regno Unito; Hh Trading Groupche utilizza i seguenti siti web: www.hhtradinggroup.co.uk, https://www.instagram.com/hhtradinggroup, http://twitter.com/hhtradinggroup, https://uk.tradingview.com/u/hhtradinggroup; FXFinest (www.FXFinest.com);

European Investment Trading (www.e-i-a-t.com), con sedi dichiarate a Bristol, Hong Kong, Dubai, Francoforte; Ellis Finance (www.ellisfinancialinvestment.mw.lt) con sede dichiarata a New York (USA); Country Group Ltd (www.countrygroupuk.co.uk) con sede dichiarata nel Regno Unito; Compare ISA/ Clicksco Digital Limited (www.compareisa.org.uk); Stone Lion Financial Limited (www.slfmarkets.com) clone della società autorizzata Global Markets Group Limited (www.gmgmarkets.co.uk/en) con sede a Londra (UK);

CFD Premium (www.cfdpremium.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands); Bestbonds-UK (buy.bestbonds-uk.com) clone della società autorizzata Marten & Co Limited(www.martenandco.com); Bancorp Finance (www.bancorp.online) con sedi dichiarate a Londra (UK) e Manchester (UK); Ajassetmanagement / Banque2crypto (www.ajassetmanagement.com / www.banque2crypto.eu / www.invest-premium.online) con sedi dichiarate a Londra (UK, Parigi e Puteaux (Francia) clone della società autorizzata A J Asset Management Limited, già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 1/2019 del 14.1.2019, nonché oggetto di delibera Consob n. 21155 del 20.11.2019. In seguito l'autorità ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019).

RMT500 (www.rmt500.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), clone della società autorizzata R.M.T. Credit Union Limited con sede a Londra (UK) già destinataria di delibera Consob n. 21153 del 20.11.2019. In seguito l'autorità ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019);

AL Asset Management (www.ALassetmanagement.com) con sede dichiarata a Londra (UK); Bond Stop (www.bondstop.co.uk) con sede dichiarata ad Oxford (UK); Bond Search (www.bond-search.co.uk); Asset Backed Investment (www.assetbacked-investments.co.uk /google?gclid=EAIaIQobChMIhdiIg6SN5gIVhLHtCh2LbAVNEAMYAiAAEgLlH_D_BwE);

AEC Investments/ AEC Investments Group (www.aecinvestmentsgroup.co.uk); Bond Compare (www.comparethebondmarket.co.uk); OneStopBondShop / One Stop Bond Shop (www.onestopbondshop.com); Vanguard Wealth (www.vanguardwealth.com) con sede dichiarata a Londra (UK); Keytrade Bank (www.keytradebank.org.uk, www.keytradebankuk.co.uk) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata Keytrade Bank Sa (www.keytradebank.com) con sede in Belgio;

Stanwick Wealth / Stanwick Wealth Advisory (www.stanwickwealth.com) con sede dichiarata a Zurigo, Svizzera; XREuro ( www.xreuro.com) clone della società autorizzata XR Trading Europe LLP (www.xrtrading.com) con sede a Londra (UK); Direct Lender Cash Panda / Cash Panda.co.uk Ltd (solo indirizzo e-mail discoveryfinance@rocketmail.com)clone della società autorizzata Veiran Ltd (www.cashpanda.co.uk) con sede a Londra (UK); IWI International Wealth Insurer (www.international-wealth.co.uk; www.international-wealth.com) con sede dichiarata a Londra (UK), clone della società autorizzata IWI International Wealth Insurer;

Agricultural Bank of China (solo indirizzi e-mail: sturner.abchina@consultant.com; felix.david@abocchina.com) clone della società autorizzata Agricultural Bank of China Limited London Branch (www.uk.abchina.com) con sede a Londra (UK); Westwood Investment Funds (www.westwoodinvestmentfunds.com) con sede dichiarata a Londra (UK) clone della società autorizzata Westwood Investment Funds Plc con sede a Dublino (Irlanda); First Allied Advisory Services (www.firstalliedadvisory.com) con sede dichiarata a New York; Your Claims Management (solo e-mail: customerassist@yandex.com).

Segnalate da Sfc. Jonarstein / Jonar Niels Stein (www.jonarnstein.com); Abraxas Global Asset Management ( www.abraxasgam.com); www.24dcep.top; www.av-management.com; www.huitianfuhk.com.

Segnalate da Cnmv: Zolarex Ltd (www.finarix.com); bdvinvestfx.com sito web che usa illegalmente un numero di iscrizione di società autorizzata; Bitcoin Era (www.bitcoinera.com.es); Jongroce Ltd (www.agricoletrade.com) già segnalata dalla Knf (V. “Consob Informa” n. 10/2019 del 18.11.2019); Win Binary Options (www.winboptions.com); Stormgain Limited (www.stormgain.com.es), Toro Trades Ltd (www.torotrades.com); Kop Wealth Management (www.kopwealth.com); Cryptobull (www.crypto-bull.io); Libra Maximizer (www.libra-maximizer.com.es).

Segnalate da Fma. Firla Credit Bank (www.firlacreditbank.com); GrahamFE FinServices Ltd (www.grahamfe.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria); CTFY Trading Llc (“Cryptify Trading Bot”), (https://t.me/CryptifyTradingBot.com) con sede dichiarata a Panama City (Panama);

360SmartFX / Game Capital Ads Limited (www.360smartfx.com) con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines) già destinataria di delibera Consob n. 20806 del 6.2.2019 (V. “Consob Informa” n. 5/2019 dell’11.2.2019). In seguito il nostro Istituto ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 37/2019 del 28.10.2019);

Blue Palm Group Inc. (www.bluepalm.group) con sede dichiarata ad Oakland Park, Florida (USA); MegatradeFX Ltd ( www.megatradefx.co con sede dichiarata a Kingstown (St. Vincent and the Grenadines), già segnalata dalla Cnmv (v. “Consob Informa” n. 17/2019 del 13.5.2019);

CodexFX Ltd (www.codexfx.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands), già oggetto di delibera Consob n. 20942 del 22.5.2019 (v. “Consob Informa” n. 19/2019 del 27.5.2019) In seguito il nostro Istituto ha oscurato il sito internet avvalendosi dei poteri derivanti dal "decreto crescita" (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. “Consob Informa” n. 32/19 del 23.9.2019). La società è stata infine segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 38/19 del 4.11.2019);

Findlay Nicolson ( www.findlaynicolson.com)con sede dichiarata a Taipei City (Taiwan); Benidict Hoffman (www.benidicthoffman.com) con sede dichiarata a Taipei City (Taiwan).

Segnalate da Fsma. Unique Global Investment (https://ugi.direct) già segnalata dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 9/2018 del 5.3.2018); Structured Strategic Capital (SSC) (www.structuredstrategiccapital.com); SBAV Group (www.sbavgroup.com); Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com);

Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com); Lextin Capital / Green Wire Capital (www.lextincapital.com /www.greenwirecapital.com) già segnalata dall Sfc (v. “Consob Informa” n. 21/2019 del 10.6.2019); Blue Hill Capitals (solo e-mail james.willson@bluehillcapitals.com) clone della società autorizzata (Fca) Legacy Hill Capital Ltd (v. “Consob Informa” n. 21/2019 del 10.6.2019).

Segnalate da Cssf. ACTIO S.A. / Actio Prévoyance (www.actio-prevoyance.com); CBA Management / CBA Conseil (www.cba-management.com); Portfolio Management Solutions / PMS (www.pms-capital.com); Torello Capital S.à r.l. (www.torello-capital.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

Segnalata da Amf. www.sogevis.com afferma illecitamente di essere una piattaforma di crowdfunding regolarmente autorizzata dall’autorità francese).

Segnalate da Finma. Swisskapitalinvest con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera); Absolute Global Markets (www.agmarkets.io) con sede dichiarata a Berna (Svizzera); Haven Fort Capital (www.havenfortcapital.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera); All-Finanz-Regulierung GmbH (www.allfinanzregulierung.ch, www.shz-schuldenhilfe.de) con sede dichiarata a Diepoldsau (Svizzera); Global Option Trade (www.globaloptionstrade.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera); Prosperity Investment Management (www.prosperity-im.com) con sede dichiarata a Basilea (Svizzera).

Segnalata dalla Knf. Kapitalowy Fundusz Pozyckowy sp. z o.o..

Segnalate da Osc. Red Maple Trading International / Red Maple FX Inc. (www.redmaplefx.com) con sede dichiarata a Hong Kong; ClickPort International (www.clickportint.com) con sedi dichiarate a Panama City (Panama) e a Varsavia (Polonia)

Segnalate da Fi. Cryptomusu / Agatha Limited (www.cryptomusu.com) con sede dichiarata in Dominica; Qteck /Qtp Solutions Ltd (www.qteck.io) con sede dichiarata a Londra (UK).