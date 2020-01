La formazione professionale per i consulenti finanziari è uno dei temi più attuali in Italia, paese in cui il livello di alfabetizzazione economico-finanziaria è tra i più bassi d'Europa. Anche di questo parlano i programmi delle cinque liste che concorrono alle elezioni per il rinnovo degli organismi interni di Anasf, associazione dei cf abilitati all'offerta fuori sede.

In attesa dell'apertura dei seggi (digitali, per la prima volta) prevista il 13 gennaio, Investire sta tenendo il conto dei giorni che ci dividono dall'appuntamento elettorale mettendo a confronto, su vari temi, le posizioni degli aspiranti candidati al nuovo congresso, organismo che si occuperà della nomina del comitato esecutivo, dei 25 componenti del consiglio nazionale e del successore del presidente uscente, Maurizio Bufi.

I candidati sono quasi 300, ripartiti in cinque liste: Insieme per crescere, guidata dal candidato presidente, Luigi Conte; Per i consulenti con Anasf – L’associazione al servizio della professione, capolista Giuliana Rapetta; Anasf riparte di Anna Foti; Diamo valore al nostro futuro a sostegno del candidato Jonathan Figoli; e Professione e Partecipazione per Franco Ragone.

A seguire, i passaggi dei vari programmi dedicati alla formazione per la categoria. Nei prossimi giorni il confronto tra i programmi riguarderà altri temi: goverance e territorio; ricambio generazionale; formazione e marketing; e educazione finanziaria.

*anteprima dell'articolo pubblicato su Investire di gennaio