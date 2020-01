Tutti i record di iShares negli Etf

A livello globale, nel 2019 il patrimonio in gestione degli Etf di iShares, società del gruppo di investimenti statunitense BlackRock, ha superato i 2.000 miliardi di dollari, archiviando l’anno con 185 miliardi di dollari di nuovi asset netti e una quota di mercato globale del 33%, consolidando il posizionamento di iShares quale leader tra gli emittenti di Etf per i clienti.

Gli investitori utilizzano i nostri prodotti sia come building block sia come strumenti per migliorare il rendimento complessivo del portafoglio (Salim Ramji, global head di iShares e Index Investments)

I numeri dei prodotti passivi di iShares. A livello di industria gli Etf sul reddito fisso hanno superato i 1.000 miliardi di dollari a livello globale, di cui a fine anno il 47% rappresentati da fondi obbligazionari di iShares, con una raccolta netta di 112 miliardi di dollari.

La gamma fattoriale dei prodotti indicizzati di iShares ha raccolto afflussi record pari a 34 miliardi di dollari, chiudendo il 2019 con asset superiori ai 179 miliardi di dollari.

Gli Etf sostenibili di iShares hanno raccolto 12 miliardi di dollari a livello globale, e siglato il lancio di maggior successo di una nuova strategia Etf degli ultimi 15 anni.

"I clienti stanno incrementando l’adozione di prodotti iShares come strumenti di rendimento attivo", dice Salim Ramji, global head of iShares e Index Investments. “Nel 2019, i clienti hanno ampliato l’uso di questi prodotti attraverso la gamma dei nostri Etf a reddito fisso, fattoriale e sostenibili, con flussi record per ciascuna categoria; gli investitori utilizzano i prodotti iShares sia come building block sia come strumenti per migliorare il rendimento complessivo del portafoglio".

Crescita stellare in un anno contraddistinto da volatilità. A livello globale, gli Etf iShares hanno chiuso il 2019 con i record di 2.200 miliardi di dollari di asset in gestione e una raccolta netta di 185 miliardi di dollari. I consistenti e costanti afflussi tra le diverse linee di prodotto mostrano il mix diversificato e la varietà di modalità in cui i clienti utilizzano iShares per la gestione del rischio in mercati volatili, per l’accesso più conveniente e a costi inferiori alle diverse asset class, oltre che per ottenere un miglior allineamento dei loro valori con i loro obiettivi di portafoglio.

Un'impennata nell'adozione degli Etf a reddito fisso.Gli asset investiti in fondi indicizzati a reddito fisso hanno superato i 1.000 miliardi di dollari a livello di industria.1 iShares, apripista degli exchange traded fund obbligazionari con il primo strumento quotato nel 2002, ha raggiunto oltre 565 miliardi di dollari di asset in gestione a livello globale e scambiato 2.200 miliardi di dollari negli Stati Uniti e in Europa.

In tutto il mondo, gli investitori hanno accelerato l'adozione degli Etf sul reddito fisso - dalle esposizioni a lungo termine nelle gestioni patrimoniali agli strumenti di copertura per gli istituzionali passando per strumenti di accesso al mercato obbligazionario per i gestori attivi.

"Nel 2019 gli Etf obbligazionari di iShares si sono affermati come strumenti oltre la mera indicizzazione: sono diventati una tecnologia per la modernizzazione del mercato obbligazionario", ha affermato Ramji. “I gestori obbligazionari attivi li hanno aggiunti per migliorare l'alfa attraverso l'allocazione tattica e la gestione della liquidità; le banche centrali li hanno utilizzati per avere accesso più comodamente ai mercati dei titoli; le istituzioni per attuare le proprie strategie di trading di portafoglio a costi inferiori".

Nell’area Emea assistiamo alla accelerazione della crescita di exchange trade fund sostenibili e a reddito fisso (Stephen Cohen, head of iShares Emea)

Focalizzazione sugli investimenti sostenibili. Nel 2019 iShares ha effettuato investimenti significativi nella sua gamma di Etf sostenibili, chiudendo l'anno con 22 miliardi di dollari di asset in gestione, 12 miliardi di dollari di flussi netti in ingresso (17miliardi di dollari includendo i fondi comuni iShares Index Mutual Funds) e quasi triplicando il numero di Etf a 81.

Gli Etf sostenibili si sono distinti per la maggiore crescita nella gamma di iShares, guidata in gran parte dall'interesse e dall'uso dei fondi ambientali, sociali e di governance (Esg) in ogni regione e tipologia di cliente.

Senza dimenticare il ruolo degli asset owner e dei gestori patrimoniali in Europa fino ai consulenti finanziari negli Stati Uniti. iShares sta pianificando per quest'anno una serie di iniziative per favorire un maggiore accesso agli investimenti sostenibili all’interno della sua offerta di prodotti.

Approntamento dell'ecosistema degli Etf per una maggiore dimensione e per la crescita. iShares supporta l'approvazione all'unanimità da parte della Securities and Exchange Commission (Sec) delle regole per gli Etf avvenuta lo scorso settembre, che contribuirà a sostenere la futura crescita del mercato degli Etf, incrementandone la trasparenza.

iShares ha inoltre collaborato con l’Intercontinental Exchange per lanciare l’Ice Etf Hub, un marketplace che standardizzerà i processi di creazione e rimborso degli Etf per un'ampia varietà di operatori. Funzionalità aggiuntive sono previste per quest'anno, tra cui il supporto per la negoziazione di “custom basket” e l'espansione internazionale. Nel complesso, gli sforzi compiuti nel 2019 per rafforzare l'architettura a sostegno dell'ecosistema degli Etf contribuiranno a garantirne un’efficiente operatività nel 2020 e oltre.

Europa: crescita guidata dalla visione dell'intero portafoglio. "L'anno scorso l’adozione degli Etf in Europa ha visto un’accelerazione a un livello record, superando i 1.000 miliardi di dollari di asset in gestione, in risposta ai cambiamenti nelle richieste dei clienti, dei mercati e della regolamentazione", ha affermato Stephen Cohen, head of iShares Emea presso BlackRock.

“Complessivamente, con 60 miliardi di dollari la raccolta europea degli Etf di iShares ha segnato un nuovo record annuale", continua Cohen. "Con l’intensificarsi di queste forze, gli investitori stanno progressivamente cambiando il loro approccio: da un processo basato sulla selezione tradizionale di titoli e fondi a un approccio fondato sulla costruzione di un portafoglio olistico con maggior indicizzazione".

"In particolare, nell’area Emea si evince l’accelerazione di due tendenze, tra cui la crescita di exchange trade fund sostenibili, di cui iShares è il principale emittente con 11 miliardi di dollari di asset gestiti, e l'adozione di Etf a reddito fisso, di cui iShares rimane il principale emittente, con una raccolta nel 2019 di 43 miliardi di dollari”.

Per il responsabile di Shares nei paesi Emea "l'uso degli Etf a reddito fisso rappresenta la più significativa evoluzione a livello di industria europea con volumi di scambi su base annua in crescita di oltre il 50%, in gran parte guidata dal credito europeo, poiché gli investitori sfruttano la liquidità offerta dai fondi passivi".

"Nel complesso, la trasparenza richiesta da Mifid 2 continua a tracciare un quadro sempre più chiaro della vera liquidità disponibile degli Etf europei - quasi 2.500 miliardi di dollari in volumi nel 2019 (rispetto alla liquidità di 500 miliardi di dollari antecedente all'implementazione della direttiva) - creando una maggiore confidenza negli investitori", conclude Stephen Cohen.

