La consigliera di Société Generale che Ubs vuole in cda

Ubs proporrà la nomina di due nuovi amministratori in occasione della prossima assemblea generale. Nathalie Rachou e Mark Hughes, se eletti, sostituiranno David Sidwell e Isabelle Romy. Rachou, si legge su Adnkronos, è attualmente membro del consiglio di amministrazione della Société Générale.

La cda francese dovrebbe dimettersi il 19 maggio dalla carica che ricopre da 12 anni, ha precisato oggi la banca in un comunicato. Hughes, tri-nazionale canadese, britannico e americano, è stato direttore del settore rischi della Royal Bank of Canada (RBC) dal 2014 al 2018. L'assemblea generale annuale di Ubs è in programma il 29 aprile.