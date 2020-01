Amundi sottoscrive un minibond sull'assistenza sanitaria privata

Un minibond da 2 milioni di euro lanciato da Società e Salute Spa - Centro medico Santagostino (Cms) e sottoscritto interamente da Amundi per conto del fondo Amundi Finance et Solidarité, fondo d'investimento sociale e solidale in Francia.

L'obiettivo, com riporta Adnkronos, è finanziare la crescita - con nuove sedi e nuova offerta clinica - della rete di poliambulatori di sanità privata accessibile di Cms oggi attiva a Milano, Brescia e Bologna.

Il prestito obbligazionario sosterrà dunque investimenti sia per la crescita in senso geografico sia per l'obiettivo di estendere l'offerta clinica a tutti i servizi che non richiedano un ricovero in una struttura ospedaliera.

"Si tratta", commenta Luciano Balbo, presidente del Centro medico Santagostino e di Oltre Venture (società italiana di venture capital sociale, che ha ideato e promosso il Cms), "di un importante riconoscimento del modello del Santagostino, un modello virtuoso di impact investing che, come nella miglior tradizione di Oltre Venture, si fa promotore di progetti di innovazione e rinnovamento".

"L'operazione con il Centro medico Santagostino rappresenta la prima iniziativa di impact investing realizzata da Amundi al di fuori della Francia", spiega Cinzia Tagliabue (in foto), ceo di Amundi Sgr. "Sono orgogliosa di vedere realizzata proprio in Italia un'operazione che si inserisce nel quadro degli impegni assunti da Amundi col piano Ambition2021 relativamente alla crescita delle operazioni a supporto delle imprese attive nel settore sociale e nelle iniziative a forte impatto sociale. L'Italia fa dunque da apripista per il dispiegamento in altri mercati dell'expertise maturata da Amundi in Francia nell'impact investing".

Per quanto riguarda il Cms, è l'ad Luca Foresti a delineare i passi futuri: "Ci prepariamo a completare l'offerta clinica offrendo ai pazienti tutto ciò che non richiede un ricovero ospedaliero, diventando il primo erogatore di servizi non ospedalieri in tutta Italia, ad alta qualità e accessibilità".

