Grosset lascia Unicredit e passa in Spectrum

Spectrum, la nuova piattaforma di trading pan-europea dedicata agli investitori retail in strumenti strutturati, annuncia oggi la nomina di Christophe Grosset nella carica di sales executive. Basato a Milano, Grosset sarà responsabile dello sviluppo del business con broker e istituzioni finanziarie per Italia e Francia. Riporterà direttamente al ceo di Spectrum, Nicky Maan (in foto).

Precedentemente Grosset ha maturato 15 anni di esperienza presso Unicredit, specializzandosi nella distribuzione di soluzioni di investimento strutturate in Francia e Italia, rivestendo nel tempo vari ruoli, tra cui la carica di head of listed products Management e, più recentemente, quella di director of listed products public distribution.

Christophe ha inoltre collaborato lungamente con le principali associazioni di categoria, comprese l’Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento (Acepi) e la corrispondente francese AFPDB (Association Française des Produits Dérivés de Bourse).

“Christophe porta con sé un’incredibile esperienza nell’industria e sarà determinante nello sviluppo della rete di distribuzione di Spectrum in Francia e Italia, partendo dalla solida performance registrata dalla piattaforma finora”, commenta il ceo Maan. “Siamo molto contenti di poterlo avere con noi, in rafforzamento a un team europeo già più che valido, per poter perseguire il nostro obiettivo di crescita di lungo termine attraverso l’Europa”.

“Spectrum sta avendo un forte impatto nel mercato europeo degli strumenti di investimento strutturati per la clientela retail, grazie un modello operativo unico che sta già registrando volumi notevoli e attirando scambi fuori dagli orari convenzionali”, commenta Christophe Grosset.

La nomina di Grosset segue quella di Thibault Gobert come sales executive di stanza a Parigi, responsabile dello sviluppo del business con emittenti e market makers. Spectrum è una piattaforma disegnata per offrire un accesso semplice ed efficiente al mercato dei prodotti strutturati, con un portafoglio ordini trasparente e correlato da informazioni pubbliche antecedenti e successive all’operazione. In aggiunta, Spectrum offre ai propri clienti un rapporto efficiente e di reciproca soddisfazione. I broker online potranno inoltre beneficiare di un pricing competitivo e di una estrema facilità di connessione.