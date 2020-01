I nuovi abusivi segnalati dalle autorità di controllo estere

Il nuovo anno si apre con una lunga fila di società e siti finanziari segnalati a Consob dalle autorità di vigilanza omologhe di tutto il pianeta.

Segnalate da Fca (Regno Unito): Claims Advisory Group (solo attraverso i numeri telefonici 02376181134, 01615050738, 01618187853, 01543467649, 01553811337, 01619745976, 01618261725, 02038136682, 01618187947, 07904959071, 01925444943, 01287650756, 01624968153, 01624678837, 01624927037, 01624928723, 01204396375, 0161818807); The Argyle Group (www.theargylegroup.co.uk; www.pinkbonds.co.uk.) con sede dichiarata a Londra (Uk);

Thompson–Russo Securities Llc / Thompson Russo Securities (www.thompsonrussosecurities. com) con sede dichiarata a New York (Usa); Speedy Insurance (www.speedyinsurance.co.uk) clone della società autorizzata M.E.M Insurance Brokers Ltd; FFRR Escrow Services / FFRR International Escrow Services (www.ffrrescrow.com); Orion Wealth Management Uk (www.orionwealth.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheld U.A;

Option Four Ltd e la piattaforma di trading OptionFX (www.optionfx.trade) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands) clone della società autorizzata PIA-First Limited con sede a Londra (Uk); Money ID Loans Ltd (e-mail: ukdirectlenders@gmail.com, teigan.susan.ward1234@gmail. com) clone della società autorizzata Money ID Ltd con sede a Manchester (Uk);

Integrate Global Solutions (www.integratecapitalmarkets. com, www.igsfx.com) clone della società autorizzata AxiCorp Limited con sede a Londra (Uk); Indigo Patrimoine (www.indigo-patrimoine.com), clone della società autorizzata Indigo Global Partners Limited (www.indigo-securities.com) con sede a Londra (Uk);

T.U Markets Limited e la piattaforma di trading Trading Underground (www.tradingunderground.co.uk; www.instagram.com/ tradingunderground; www.facebook.com/ TradingUndergroundMarkets; www.twitter.com/tumarkets) con sede dichiarata a Londra (Uk); Investing Capital marchio commerciale di Dream Equity Ltd (www.investingcapital.com; www.investingcapital.info) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria); Emsworth Alternatives (www.1ea.online; www.1ea.uk; www.investmentsstratagies. global; www.emsworthalternatives.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);

Debt Management Planning Uk e la piattaformea di trading Evolve loans (www.debtconsolidationloans. uk.com; www.debtmanagementplans.uk.com ; www.facebook.com/debtuk; www.twitter.com/debt_uk) con sede dichiarata a Londra (Uk); CFreserve marchio commerciale di Imperial App Limited (www.cfreserve.com) con sede dichiarata a Sofia (Bulgaria); Affinity Group Investing marchio commerciale di MSgroup Limited ( www.agroupinvesting.com; www.partnersgoal.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands); Rerotrader (www.rerotrader.online) clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited (www.darwinex.com) con sede a Londra (Uk);

Crypt Mill Broker Limited (www.cryptmill.com) clone della società autorizzata Forex Capital Markets Limited (www.fxcm.com/uk/) con sede a Londra (Uk); 1-to-1 Trading (www.1-to-1trading.co.uk); Easy Money Finance (www.easymoneyfinance.co.uk);

Omega FX (www.omegafx.io), già oggetto di segnalazione da parte dalla Fma (v. “Consob Informa” n. 36/2019 del 21.10.2019). Il soggetto è stato destinatario di delibera Consob n. 21146 del 13 novembre 2019; in seguito, la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web (v. “Consob Informa” n. 40/2019 del 18.11.2019); Omacl Loans Ltd (e-mail: nichola.dale1986@gmail.com, mathew.d.silva7075@gmail), con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Ready Money Capital Limited (www.omacl.co.uk);

Investment Bridge / Investment Chronicle (www.investmentbridge.co.uk); SecuredInvestment.co.uk / Secured Investment (www.securedinvestment.co.uk); BrexitBusting.com (www.brexitbusting.com); Fun Managers (www.fmswa.com) con sede dichiarata a Londra (Uk); Pro-Options (www.pro-options.online);

Heartland Investment Management Limited (www. heartlandinvestmentmanagementl imited.com) con sede dichiarata a Londra (Uk), clone della società autorizzata Heartland Investment Management Limited con sede a La Valetta, (Malta); CF Sum e la piattaforma di trading Bestfolio Consulting OU (www.cfsum.com) con sedi dichiarate a Glasgow (Uk) e Tallin (Estonia); Pro Capital Markets (www.procapitaltraderoom.com, www.procapitalmarkets.com/en) con sede dichiarata a Pfaeffikon (Svizzera);

Time4Actions (www.time4actions.com) con sede dichiarata a Praga (Repubblica Ceca); Ellis and Burlington (www.ellisburlington.com); Smart Loans (e-mail: operations.uktrust@gmail.com) clone della società autorizzata William Ellis Sinclair con sede in Galles (Uk);

DCDM Strategies (www.dcdmstrategies.com) con sede dichiarata a Londra (Uk) clone della società autorizzata DC Developing Markets Strategies Plc con sede a Dublino (Irlanda); Parker, Weismann & Associates LLC (www.parkerweismann.com) con sede dichiarata a New York (Usa); Rockwell Investment Management (e-mail accounts@ rockwellinvestmentmanagement. com; info@ rockwellinvestmentmanagement. com). L’autorità di vigilanza del Regno Unito avvisa inoltre che la società in questione non è in relazione con la società Ross Family Limited (Rockwell Investment Management Limited fino al 29 novembre 2019, numero di registrazione 03935020) che per esercitare la propria attività non necessita di autorizzazioni;

Total Financial Solutions (www.total-financial- solutions.co.uk; www.tfs-dcm.co.uk) con sede dichiarata in Galles (Uk); Ouroneclub / Our One Club (www.ouroneclub.com) con sedi dichiarate a Malaga (Spagna) e nel Regno Unito; Star Finance (www.starfinance.uk) con sede dichiarata a Manchester (Uk); Wealth Capital FM / Wealth Capital e la piattaforma di trading Astra Consulting (www.wealthcapital.fm) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera) soggetto precedentemente segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019);

AG Private Wealth (www.agprivatewealth.com) con sedi dichiarate a Londra (Uk) e a Chemin de la Breteque (Francia); AEC Master Broker (www.aecmasterbroker.co.uk) clone della società autorizzata AEC Master Broker Srl; Gato Capital Partners (www.gatocapitalpartners.com) con sede dichiarata ad Osaka (Giappone); Global Private Traders (e-mail:info@privatetrader.org ); Glenhaven Consulting Group (www.glenhavenconsultinggrp. com) con sede dichiarata a New York (Usa); OneStopBondShop (onestopbondshop.com).

Segnalate da Fma (Austria). Viva Payment Solutions Gmbh (www.viva-salesforce.com, www.viva-exchange.com) con sede dichiarata a Klagenfurt am Wörthersee (Austria); Nexo-Group (www.nexo-group.com) con sede dichiarata a Berlino (Germania); Crypto Hedge Fundings (https://cryptohedgefds.com) con sede dichiarata a Salisburgo (Austria), già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 9/2019 dell’11.3.2019); MainInvest (www.maininvestment.co.uk) con sede dichiarata a Londra (Uk).

Segnalata da Cssf (Lussemburgo). NP Invest (www.npinvestgroup.com) clone della società autorizzata NP Invest Sàrl.

Segnalate da Fsma (Belgio). Prêteur Garde (contact@preteur-garde.com) con sede dichiarata a Parigi (Francia); MC-Express (www.mce-express.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; Loan Express (www.loanpvsp-express.com); Groupe 2CM Finance (www.groupe2cm.com) con sede dichiarata a Cormontreuil (Francia); Financiën Oplossingen (www.financienoplossingen.com) con sede dichiarata a Tamoyes (Francia);

www.dif-patrimoine.com, clone della società autorizzata Dif Broker; www.dif-patrimoine.com, clone della società autorizzata Act Financial Solutions BV; Beflix (www.beflix.net); Blue Lexus (www.bluelexus.net); CFReserve (www.CFReserve.com); OmegaFX (www.omegafx.io) già segnalata dall’autorità inglese Fca; OptionFX (www.optionfx.trade); Trade Idea (www.tradeidea.co); www.act-financial-solutions. com.

Segnalate da Cbi (Irlanda). Inversiones Fidelity (Ireland) (www.inversionesfidelity.com); Asset Recovery Group Inc (www.assetrecoverygroupinc.com ).

Segnalate da Cnmv (Spagna). Centobot (https://www.centobot.com/sp); Cryptobase (www.cryptobase.ltd); Ecnswiss (www.ecnswiss.com); Elixx Mine (www.elixxmine.com).

Herva International Group (www.herva-international.com); Horus International (www.horusinternational.net); Oc Financial Corp (www.ocfinancialcorp.com); Prou Fx (www.proufx.com); Rmt500 Ltd (www.rmt500.com/es), già destinataria di delibera Consob n. 21153 del 20.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 41/2019). In seguito la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25.11.2019). Successivamente segnalata anche dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 45/2019 del 23.12.2019); Trades Crypto / Mk Trade Ltd (www.tradesacrypto.com); Traynor Advisors (www.traynoradv.com); Tco Trades Ltd (www.tcotrade.com).

Segnalate da Finma (Svizzera). Samuray Consulting AG (www.samuray-consulting.com) con sede dichiarata a Bottighofen (Svizzera); Ibpc Corps / Ibpc Info (www.ibpcinfo.com); International Business Permit Certificate - IBPC (www.ibpccorp.com); Lescovex Exchange SA (www.lescovex.com) con sede dichiarata a St-Imier (Svizzera); BridgeBond Securities (www.bridgebond-securities.com ) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera); Investment Company Activity Ltd (www.tradezmarketplace.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

Segnalata da Cnb (Repubblica Ceca). Uni capital Group ltd (www.uni-capital.com/en).

Segnalate da Sfc (Hong Kong). www.iassetrich.com; Hong Kong Digital Assets trading & Management Limited (www.hkdex.io) con sede dichiarata a Hong Kong; Palm International (www.palmuk.com) con sede dichiarata a Hong Kong; www.hantai.asia; Dawn Raid (www.dawn88.com); Amt Associates (www.amtassociates.com); Bentman Consulting (www.bentmanconsulting.com) con sedi dichiarate in Sai Ying Pun (Hong Kong), Beijing, (Cina), Tokyo (Giappone), Taipei (Taiwan); www.lingxianzb.com; Sengela Trding Limited (www.sengela.com); McKenzie International Investments (www. mckenzieinternationalinvestmen ts.com); www.xinhuafutureszg.hk clone della società autorizzata dalla Sfc Xin Hua Securities (Hong Kong) Limited.



Segnalate da Bcsc (BritishColumbia). Ecoinsmining Ltd (www.ecoinsmining.org) con sede dichiarata nel Regno Unito; Notesco Limited dba Ironfx (www.ironfx.com) con sede dichiarata alle Bermuda; Software and media Ltd. Dba Boxinvesting (www.boxinvesting.com); Cryco.io (www.cryco.io).

Segnalata da Cvm (Brasile). Securities Llc (Passfolio) (www.passfolioapp.com). Inoltre, l’autorità di vigilanza del Brasile (Comissão de Valores Mobiliários – Cvm) avvisa i risparmiatori che il soggetto Itrader.com (www.global.itrader.com) che si proclama di proprietà delle società (anch’esse non autorizzate) Bayline Global World Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito e Bayline Trading Ltd, con sede dichiarata in Belize, sta offrendo servizi di investimento ai residenti in Brasile senza le previste autorizzazioni.



Segnalate da Cmvm (Portogallo). Otimize – Consultores Financeiros (pagina Facebook: https://www.facebook.com/ OtimizeConsultoresFinanceiros) che utilizza un nome simile a quello della società autorizzata Optimize Investment Partners – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. (https://www.optimize.pt).



Segnalate da Fma (Nuova Zelanda). https://bw-holdings.com/, https://fac-limited.com, https://vip-deposit.com s iti che risultano collegati alla Karnz Excavator (www.karnz.com) e che non sono in alcun modo riconducibili alle società autorizzate Beaumonts Way HoldingsLimited e Financial Assurance Consultants Limited; Fun Managers (fmswa.com) con sede dichiarata a Londra (Uk); Cloud Technology & Investments Pty Ltd / Cloud 2.0 (/www.cloudtokenwallet.com);

DBS Securities Limited (www.dbstrade.jp) che risulta collegata alla società Glenn Hamilton & Partners Llv, Anthony Dawson con sede dichiarata aTokyo (Giappone); Glenn Hamilton & Partners LLC (www.glennhamilton.jp) cui risulta collegata la società DBS Securities Limited, Anthony Dawson; Cryptolimited.net con sede dichiarata a Los Angeles - California (Usa); BitcoinMarketsCap (www.bitcoinmarketscap.com) con sede dichiarata a Londra (Uk);

BZ Finance Invest (www.bzfinanceinvest.com) clone della società autorizzata BZ Finance Corporation Limited; Atlanta Mediation Group (www.atlmediationgrp.com) con sede ad Atlanta, Georgia (Usa); Tredingraphs Premium Systems (https://trendingraphs.com) con sede dichiarata a Majuro (Marshall Islands); Thompson Mergers (www.thompsonmergers.com) con sede dichiarata a Tokyo (Giappone); Orion Holdings Capital Management e OH Capital (www.ohcmgmt.com; https://ohcapital.com) con sede dichiarata a Toronto (Canada);

Suisse Credit Capital Limited (https:// suissecreditcapitalnz.com) con sede dichiarata ad Auckland (Nuova Zelanda); Sanderson International ( http://sanderson- international.com) con sede dichiarata a Marbella (Panama); www.harbour-corp.com con sedi dichiarate a Hong Kong e nel Regno Unito; Advanced Global Markets Limited / AG Markets (www.ag-markets.eu); Profitix / Enigma GRC Limited / True Capital Pro (www.profitix.com, www.incomeclass.net, www.truecapitalpro.com) con sedi dichiarate a Kingstown (St Vincent and the Grenadine) e Londra (Uk); Crests Financial (www.crestsfinancial.com) con sede dichiarata in Texas (Usa);

Green Knight Financial Services ( https:// greenknightfinancialservices. com) con sede dichiarata a Fargo, North Dakota (Usa); Alderbrook Capital Management (www.alderbrookcapital.com) con sede dichiarata a New York (Usa); Swift Wealth Recovery (https://www. swiftwealthrecovery.com); McKenzie International Investments (https:// mckenzieinternationalinvestmen ts.com/) con sede dichiarata a Hong Kong; GC Group Limited (https://web.gcmonetary.com); EvisionFX Group (www.evisionfx.com) con sede dichiarata a Wellington (Nuova Zelanda); Alltrademerkets (wwwalltrademarkets.com) a cui risulta collegata la società Zuercher Capital.