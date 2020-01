Il fondo sostenibile di East Capital riceve l'etichetta LuxFLAG Esg

Il fondo East Capital Global Emerging Markets Sustainable è stato certificato con l’etichetta LuxFLAG ESG. Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) è un'associazione indipendente e internazionale senza scopo di lucro creata in Lussemburgo nel luglio 2006 da sette partner fondatori del settore pubblico e privato: il governo lussemburghese, ALFI, ABBL, ADA, la Banca Europea per gli Investimenti, Luxembourg for Finance e la Borsa del Lussemburgo.

L'obiettivo dell'associazione è quello di garantire agli investitori che la strategia di un fondo certificato incorpori valutazioni di natura Esg (Environmental, Social and Governance) nel corso dell’intero processo di investimento.

Per poter ottenere la Esg Label, un fondo deve esaminare il 100% del portafoglio investito in conformità con le strategie e gli standard Esg riconosciuti da LuxFLAG.

"La strategia del nostro fondo è quella di investire in aziende che gestiscono con successo i rischi e le opportunità sul piano della sostenibilità", commenta Karine Hirn (in foto, ndr.), partner e chief sustainability officer di East Capital, "contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo sostenibile nei mercati emergenti, combinando un'analisi Esg approfondita e proprietaria con l’azionariato attivo. Il processo di valutazione di LuxFLAG è molto rigoroso, per cui siamo lieti che i nostri sforzi siano stati riconosciuti e possano essere portati all'attenzione del più ampio mercato".

L’East Capital Global Emerging Markets Sustainable mira a ottenere rendimenti superiori investendo in aziende dei mercati emergenti. Dal lancio, avvenuto il 9 gennaio 2019, ha registrato una sovraperformance rispetto al mercato di 7,66 punti percentuali. Il fondo punta a un basso tasso di rotazione investendo in aziende di alta qualità con prospettive di crescita a lungo termine.

I cinque principali settori rappresentati nel portafoglio del fondo sono i servizi finanziari, la tecnologia, i beni di consumo ciclici, i servizi di comunicazione e il settore immobiliare. East Capital valuta e monitora le aziende mediante un sistema di valutazione ESG proprietario finalizzato a generare un rating di sostenibilità per le proprie partecipazioni, che utilizza per l'allocazione del portafoglio e la gestione del rischio del fondo, nonché per definire le attività di engagement.