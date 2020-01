Nuove nomine interne in Bnp Paribas Securities Services

Arrivano due nuove nomine per Bnp Paribas Securities Services sul fronte commerciale e territoriale. La prima riguarda Alessandro Gioffreda che, dall'attuale ruolo di responsabile della regione continental Europe diventa head of territory management, estendendo il suo mandato a tutte le regioni di Bnp Paribas Securities Services.

Nel suo nuovo ruolo, Gioffreda sarà responsabile a livello globale di tutti i paesi nei quali è presente la società per garantire la prossimità con i mercati e i clienti.

Alvaro Camuñas, invece, dall'attuale incarico di global head of sales and relationship management, passa alla guida del client developement di Bnp Paribas Securities Services. Nel suo nuovo ruolo, Camuñas sarà responsabile sia delle opportunità commerciali sia della gestione delle relazioni e servizi con i clienti esistenti.

Le due nomine saranno effettive dal primo aprile 2020 ed entrambi riporteranno direttamente al ceo di Bnp Paribas Securities Services, Patrick Colle (in foto).

Questo annuncio fa seguito alla nomina di José Placido a direttore generale di Bnp Paribas Corporate and Institutional Banking (Cib) Americas, che sarà efficace dal primo giorno di giugno 2020. Attualmente Placido è global head of client development per securities services e global head of financial institutions coverage.