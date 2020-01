Ubs Italia ha una nuova responsabile della comunicazione

Paola Moscatelli diventa head of corporate communications Italy di Ubs. La manager, si legge su Adnkronos, riporterà a Richard Morton, head of corporate communications gwm & mea, oltre che a Riccardo Mulone, Ubs country head per l'Italia.

Moscatelli ha maturato una significativa esperienza nel settore marketing e comunicazione ricoprendo il ruolo di direttore marketing & comunicazione per l'Italia nonché di communication coordinator sud Europa e Benelux per il gruppo Franklin Templeton Investments. Inoltre, prima di approdare in Ubs, ha ricoperto il ruolo di direttore della comunicazione & marketing in Azimut Capital Management.

