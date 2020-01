Il giorno del debutto per il primo Etf sulla cannabis

HANetf e Purpose Investments annunciano la quotazione del Medical Cannabis and Wellness Ucits Etf oggi su Deutsche Boerse XETRA. Il fondo è stato quotato con il ticker CBSX con un Total Expense Ratio (TER) pari a 80 punti base. L’Etf è stato registrato alla distribuzione retail anche in Italia e nel Regno Unito.



Il lancio consente per la prima volta agli investitori europei di prendere esposizione al settore in rapida espansione della cannabis terapeutica con un paniere di titoli trasparente, diversificato e rigorosamente selezionato legati alla cannabis legale, canapa e prodotti al cannabidiolo.



Al momento del lancio, il Medical Cannabis and Wellness Ucits Etf comprende aziende che seguono l’intera filiera della cannabis terapeutica come i produttori, i fornitori di attrezzature idroponiche, aziende biotech, imprese di prodotti di largo consumo e altri fornitori di servizi. Le aziende più rappresentate sono GW Pharmaceuticals, Charlotte’s Web e Innovative Industrial Properties.

“Il lancio di questo Etf così innovativo", commenta Hector McNeil (in foto), co-ceo e co-fondatore di HANetf, "permette agli investitori europei di accedere ad un settore emergente con grande potenziale di crescita attraverso il formato regolamentato di un Etf conforme alla normativa Ucits".



“Purpose Investments è uno degli asset manager canadesi più esperti e di successo nei fondi sulla cannabis e ha creduto fortemente nell’idea di ampliare la distribuzione in Europa", aggiunge McNeil.

