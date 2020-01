Mirabaud lancia il suo secondo fondo di private equity sul lusso

Arriva il secondo fondo di private equity firmato da Mirabaud Am. L'asset manager si concentra ancora una volta sul settore del lusso e degli stili di vita ma con la promessa di un'attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale.

Il primo prodotto chiuse la raccolta di sottoscrizioni con 155 milioni di euro di allocazioni. La nuova strategia guarda alla fascia di prodotti di lata fascia rivolti a consumatori che rientrano nella categoria millennial (i nati dal 1980 e il 2000) puntando a individuare e sostenere quegli imprenditori europei, asiatici, e in parte americani, che si prospettano come gli attori chiave della futura scena del digitale, della moda e dell’innovazione.

Il sostegno a queste imprese non si concretizzerà soltanto come apporto di capitale, ma anche e soprattutto come apporto di know-how nel marketing, nel management, nella distribuzione e nell’innovazione.

Per attuare questa strategia, che investe sia nel capitale di sviluppo che nel capitale di rischio, Mirabaud Asset Management ha scelto di avvalersi del contributo di un nuovo partner: David Wertheimer (in foto), 34 anni, rappresentante della 5a generazione di una famiglia riconosciuta a livello mondiale che da sempre opera nel settore moda.

Al progetto lavoreranno inoltre Renaud Dutreil, ex ministro francese per le piccole e medie imprese ed ex presidente di Lvmh North America, e Luc-Alban Chermette, deputy head of private equity del gruppo Mirabaud. La commistione unica che creano le esperienze e il know-how di questo team lo rendono uno dei pochissimi al mondo in grado di entrare in contatto e di collaborare con le menti rivoluzionarie e creative dell’universo del lifestyle del futuro.

Per Dutreil, "l’offerta di Mirabaud nel comparto del private equity ha tutte le caratteristiche che un investitore possa cercare: una presenza internazionale a misura d’uomo, un posizionamento chiaro e ben definito, un approccio manageriale di taglio pratico, una passione per gli investimenti, l’imprenditorialità e un Dna che pone al cuore della catena del valore l’eccellenza e l’allineamento degli interessi. Per me, David Wertheimer e Luc-Alban, lavorare con Mirabaud e i suoi 200 anni di storia familiare e imprenditoriale rappresenta il quadro perfetto per creare valore per i nostri investitori".

