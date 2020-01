Vanguard a caccia di azioni e bond con due nuovi Etf

Vanguard annuncia la quotazione su Borsa Italiana di due Etf e l’introduzione di 12 nuove classi di azioni. Con la quotazione di questi nuovi prodotti, il gestore di fondi statunitense vuole offrire agli investitori italiani maggiore flessibilità di scelta tra soluzioni a distribuzione e soluzioni ad accumulazione.

I due nuovi Etf disponibili per gli investitori italiani sono il Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf e il Vanguard Ftse Developed Europe ex Uk Ucits Etf.

Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf offre un'esposizione alle obbligazioni investment grade emesse da governi, aziende e agenzie sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti.

È pensato per gli investitori che cercano un'esposizione molto ampia nell’ambito del reddito fisso. L'Etf è coperto per il rischio di cambio per minimizzare i rischi associati ai movimenti valutari. Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf prevede una spesa corrente pari allo 0,1%.

Vanguard Ftse Developed Europe ex Uk Ucits Etf replica le azioni di società di grandi e medie dimensioni nei paesi sviluppati in Europa, Regno Unito escluso. Il fondo investe in 477 società, fornendo così all'investitore i benefici della diversificazione, e ha una spesa corrente pari allo 0,1%.

"Sono molto lieto di presentare agli investitori italiani la nuova struttura delle classi di azioni, offrendo loro un'ulteriore scelta all'interno di un unico prodotto", dice Simone Rosti (in foto), responsabile di Vanguard per l’Italia. "L'introduzione di due nuovi Etf aiuterà ulteriormente i nostri investitori nella costruzione di portafogli a lungo termine ampiamente diversificati. In particolare, il Vanguard Global Aggregate Bond Ucits Etf, disponibile nella classe di azioni ad accumulazione Euro Hedged, offre agli investitori la possibilità di avere un'esposizione su un numero molto ampio di titoli obbligazionari”.

In Europa, Vanguard ha un patrimonio in gestione pari a circa 200 miliardi di dollari, attraverso la propria gamma di fondi comuni ed Etf. A livello globale, Vanguard gestisce per conto degli investitori un patrimonio pari a 6.000 miliardi di dollari.

leggi anche | Consulenza, la svolta di Vanguard parte dalla Gran Bretagna