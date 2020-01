Aurelio Maccario, nuovo clo di Unicredit

UniCredit ha nominato Aurelio Maccario nuovo chief lending officer del gruppo in sostituzione di Andrea Varese che resta membro dell'executive management committee) fino al completamento della transizione, previsto per il primo 1 febbraio prossimo.

Il ruolo di responsabile della struttura group regulatory affairs che Maccario lascia, passa a Guglielmo Zadra (in foto), attualmente manager del board di HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG. Zandra entrerà anche a far parte dell'executive management committee del gruppo entro il la fine del primo semestre 2020.

Nella sua nuova posizione, Aurelio Maccario guiderà la struttura group lending office. Maccario è entrato in Unicredit nel 2002 ricoprendo differenti ruoli fino alla sua nomina a Responsabile della struttura group strategic planning nel 2010. Nel 2013 è passato al group risk management con responsabilità sulle attività relative al Pillar 2 e al monitoraggio del profilo di rischio di credito consolidato del gruppo.

Nel 2015 è stato nominato responsabile della struttura group regulatory affairs. Maccario è membro del consiglio di sorveglianza della croata Zagrebačka Banka e del consiglio di sorveglianza di Bank Austria.

Guglielmo Zadra, invece, alla guida del gruppo regulatory affairs definirà la strategia del gruppo sui temi della vigilanza alle regolamentazioni di interesse per le banche e gestirà i rapporti con la Banca Centrale Europea, il Comitato di risoluzione unico (single resolution board), la Banca d'Italia e le altre autorità competenti.

Zadra è entrato in Unicredit nel 2008 come responsabile della struttura group planning, strategy and capital management, ricoprendo successivamente il ruolo di responsabile della struttura group credit and integrated risks prima di entrare nel board di HypoVereinsbank come cfo nel 2016.

"Mentre inauguriamo il nostro nuovo piano strategico Team 23, vorrei congratularmi con Aurelio e Guglielmo per le loro nuove nomine e ringraziare Andrea a nome della squadra per l'importante contributo offerto negli ultimi anni", commenta Wouter Devriendt, responsabile finance & control di Unicredit.