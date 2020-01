Ocf: Anno nuovo, radiato nuovo

Torinese, classe '66, Mauro Domina è stato radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari. Il provvedimento è stato preso il 3 dicembre dall'Ocf, l'organismo competente per la tenuta dell'albo guidato dalla presidente Carla Rabitti Bedogni.

Le irregolarità contestate al cf in forze in Banca Mediolanum, riguardano la violazione delle disposizioni del Regolamento Intermediari: violazione delle "regole generali di condotta nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede comunicando all’intermediario informazioni non rispondenti al vero" e "perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultima (ex art. 158, comma 1); violazione degli "obblighi identificativi della clientela" (ex art. 159, comma 4).



leggi anche | Ocf, arriva il primo cf sospeso in via cautelare del 2020

leggi anche | Radiati due consulenti finanziari, la scure dell'Ocf