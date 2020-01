Lyxor quota in Borsa Italiana un Etf sull'indice Msci World

Dal 9 gennaio Lyxor ha quotato su Borsa Italiana il Lyxor Msci World Ucits Etf – Monthly Hedged to Eur (Ticker di Bloomberg: WLDH IM; ISIN: FR0011660927), che fornisce un’esposizione all’indice Msci World con, al contempo, una protezione dal rischio di cambio rispetto all’euro. Con un Ter (costo totale annuo) di 0,30%, questo fondo passivo è tra i più economici su questa esposizione in Europa.

L’Etf replica la versione Hedged to Eur dell’indice Msci World (Msci World 100% Hedged to Eur Net Total Return Index), ponderato per la capitalizzazione di mercato e sviluppato per misurare la performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dei componenti dell’indice rispetto all’euro.

"Il nuovo Etf sull'indice Msci World con protezione dal rischio di cambio consente agli investitori di esporsi in maniera semplice alle azioni dei Paesi sviluppati a livello mondiale", commenta Vincenzo Saccente (in foto), head of sales per i Lyxor Etf in Italia" mitigando al contempo le fluttuazioni dell'Euro rispetto alla valuta dei componenti dell'indice, attraverso un prodotto tra i leader in termini di AuM ed economicità".

leggi anche | Vanguard a caccia di azioni e bond con due nuovi Etf