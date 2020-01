Open banking e risparmio gestito, l'idea di Fabrik e Fida

L’offerta della società dedicata all'open banking, Fabrick, allarga oggi il proprio raggio di azione anche al mondo del risparmio gestito. Il gruppo di gestione dati e applicazioni software finanziarie guidato dall'ad Gianni Costan, Fida (Finanza Analisi Dati), ha scelto di mettere a disposizione degli operatori del settore l’accesso ai propri dati finanziari e ai financial engine altamente qualificati, attraverso la pubblicazione delle proprie Api (application programming interface) sulla piattaforma di Fabrick.

Fida è tra i leader in Italia nella distribuzione di dati finanziari, con particolare riferimento alla raccolta, analisi e distribuzione di dati e informazioni sui fondi comuni di investimento.

In piena filosofia open banking, quindi, la partnership permetterà lo sviluppo di piattaforme software e di evolute soluzioni pensate ad hoc per i clienti della società del ceo Paolo Saccaridi (in foto).

Sarà possibile con l’accesso diretto ai dati di strumenti finanziari del database Fida e ai motori di ricerca e ai tool creati con i financial engine, che Fida propone nel segmento dell’investment management a supporto dello svolgimento del business stesso e della divisione compliance.

Società di asset management, divisioni di consulenza finanziaria di banche e reti, risk management, società di advisory e consulenti indipendenti potranno integrare questa tipologia di offerta in tempi rapidi e a costi contenuti.

Con la condivisione di dati e analisi potrà nascere un vero sistema volto alla collaborazione e all’innovazione nel campo dei software nel settore della gestione degli investimenti. Fida è l'undicesimo producer che ha scelto di portare le proprie soluzioni sul mercato attraverso Fabrick.