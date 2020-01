Gam Investments ingaggia il selezionatore di fondi D'Alesio

Gam Investments annuncia oggi la nomina di Giovanni D'Alesio in qualità di head of research nel dipartimento alternative investment solutions, a partire dal 13 gennaio.

In questo ruolo con base a Londra, D'Alesio sarà a capo del team di ricerca dei gestori di fondi esterni a Gam e della gestione di portafogli che combinano gestori e fattori esterni. Il team impiega un processo disciplinato e focalizzato sul rischio per identificare e combinare gestori di talento caratterizzati da classi di attività e stili d'investimento diversi, fondendo punti di vista qualitativi ad alta convinzione con strumenti di modellazione quantitativa proprietari.

Giovanni D'Alesio (in foto) è stato precedentemente partner e responsabile della creazione di investimenti presso Capital Generation Partners, dove ha guidato un team focalizzato esclusivamente sul sourcing e sul monitoraggio di opportunità di investimento attivo in azioni, reddito fisso, hedge fund e asset tangibili.

In precedenza, ha trascorso otto anni presso Unifortune Asset Management, un fondo di fondi hedge italiano, da ultimo come responsabile della ricerca, dove è stato a capo di tutte le ricerche e della due diligence sui fondi hedge per un ampio spettro di strategie. È stato anche membro del comitato di investimento della società.

Il manager, inserito nella lista di Citywire Selector sui migliori 30 selezionatori di fondi, ha conseguito un MSc in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e un master in Finance presso la London Business School.

"L’esperienza e la competenza di Giovanni nella ricerca di manager e nella gestione di portafoglio rafforzerà ulteriormente la nostra offerta distintiva per i clienti", commenta Anthony Lawler, responsabile di Gam Systematic e Gam Investment Solutions.

