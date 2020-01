Acquisizione in vista per Ardian nell'assistenza medica a domicilio

La società di investimenti Ardian ha firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza in Santé Cie, specializzata nell’assistenza medica a domicilio. L'azienda investirà a fianco di Hld e Ui Gestion, azionisti della società dal 2015, e del management team, per continuare il consolidamento del mercato francese e svilupparsi a livello internazionale. Non è stato comunicato il valore economico del pre-accordo né la quota di partecipazione.

Con questo investimento, Ardian entra in un nuovo segmento di mercato, quello dell’assistenza medica domiciliare un nuovo settore sanitario particolarmente interessante, con un positivo impatto sociale. Santé Cie con la sua attività affronta le sfide demografiche, sociologiche e sanitarie legate all’invecchiamento della popolazione, alla crescente prevalenza di malattie croniche e alla desertificazione medica nelle aree rurali francesi.

Attraverso le sue due reti operative, Elivie e Asdia, Santé Cie è tra i player più dinamici nel settore dell’assistenza medica domiciliare in Francia. In qualità di multi-specialista, si occupa delle diverse esigenze dei pazienti: dall’assistenza respiratoria, alla terapia insulinica, alla perfusione, alla nutrizione, alle cure post-operatorie e al trattamento e guarigione delle ferite. La società si occupa di oltre 150.000 pazienti all’anno e ha registrato un fatturato di 240 milioni di euro nel 2019. Conta quasi 1.700 dipendenti e le sue 80 agenzie offrono servizi in tutta la Francia.

