La Française annuncia che a meno di due anni dal lancio, il fondo La Française Rendement Global 2025 ha superato 1 miliardo di dollari di patrimonio in gestione, pari a 958 milioni di euro. Il fondo a scadenza offre un portafoglio diversificato globale di 160 emittenti di debito high yield con un rating medio B+ e uno yield netto medio del 4,08% (fonte: La Française, al 31/12/2019).

Il fondo è gestito da Akram Garbi (in foto), Thibault Chrapaty, Gabriel Crabos e Jaafar Ibaraghen. Attualmente, La Française Am gestisce quasi 8 miliardi di euro di investimenti sul credito.

La strategia di investimento è disegnata per mitigare il rischio di tasso di interesse e creditizio, offrendo al contempo un ritorno potenzialmente allettante. In termini di rischio creditizio, l’universo di investimento copre un ampio spettro di Paesi ed emittenti, inclusi i Mercati Emergenti.

La Française ha un approccio selettivo, in un contesto dove la qualità del credito resta ragionevole, ma la selezione è fondamentale dato il potenziale aumento dei default, soprattutto nei settori ciclici, a causa della guerra commerciale e del rallentamento economico globale. Il fondo combina la strategia carry e quella arbitrage, in caso di nuove opportunità di mercato o di un accresciuto rischio default per uno degli emittenti in portafoglio.

“Con l’eccezione di un aumento dei default negli Stati Uniti nel 2015/2016, a causa delle difficoltà nel comparto oil&gas, il tasso globale di default per i bond high yields è rimasto sotto il 3% annuo negli ultimi dieci anni (fonte: BofA ML)", commenta Gharbi. "L’high yield è una delle poche classi di attivo che continua a offrire un ritorno relativo allettante. Il successo del fondo, a giudicare dagli afflussi netti, è il risultato della rilevanza della strategia di investimento nel contesto attuale di bassi tassi di interesse”.

leggi anche | Lyxor quota in Borsa Italiana un Etf sull'indice Msci World