Bnp Paribas lancia 12 certificati indicizzati a leva

Bnp Paribas ha lanciato sul mercato 12 certificati a leva fissa su indici. I leva fissa certificate, negoziabili sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, permettono di investire moltiplicando la performance del sottostante di sette volte, sfruttando la possibilità di prendere posizione al rialzo (leva fissa long) o al ribasso (leva fissa short), con un minor impiego di capitale.

Con un investimento minimo di un solo certificate, quindi, questi strumenti permettono di investire somme sia piccole che grandi, adattandosi a tutti i tipi di investitori, con perdita massima potenziale pari al capitale investito.

I leva fissa long moltiplicano, su base giornaliera, per sette volte la performance registrata dal relativo sottostante. La medesima struttura caratterizza anche i leva fissa short, ma si differenzia per il fatto che la performance registrata dal sottostante è rispettivamente moltiplicata per -7.

Questi certificati godono dei vantaggi offerti da un’emittente come Bnp Paribas in termini di: maggiore convenienza grazie a spread tra i più bassi del mercato; trasparenza, in quanto non hanno come sottostante un indice proprietario così da evitare potenziali conflitti di interesse.

Inoltre i nuovi prodotti di Bnp Paribas replicano su base giornaliera la performance registrata dal future sull’indice sottostante, consentendo maggiore efficienza nella metodologia di replica del sottostante in termini di gestione e pricing. Infine, integrano tutta l’esperienza e l’affidabilità di Bnp Paribas, primo emittente di certificate a leva in Europa, con più di 170 mila certificati a leva, 30 mila trade al giorno e 450 milioni di quote giornaliere.

La liquidità dei certificati a leva fissa è garantita dalla presenza di Bnp Paribas, l’emittente con il rating più alto sul mercato italiano (S&P A+) e leader per numero di prodotti a leva emessi in Europa, in qualità di Market Maker: in ogni momento è possibile comprare e rivendere il certificate da qualsiasi banca o intermediario finanziario senza attendere la data di scadenza.

I leva fissa certificate su indici completano l’offerta di soluzioni di investimento disponibili per queste specifiche asset class, come fondi, Etf ed Etn, da cui si distinguono per il trattamento fiscale. I certificate, infatti, sono considerati redditi diversi di natura finanziaria (con aliquota pari al 26%) e permettono di utilizzare le eventuali plusvalenze per compensare perdite pregresse.

Con quest'ultima emissione su indici abbiamo ulteriormente integrato la nostra ampia offerta di prodotti a leva", commenta la responsabile per gli Ets in Italia di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking, Nevia Gregorini. "Insieme ai Turbo Certificate e Mini Futures, gli investitori possono utilizzare anche i Leva Fissa su indici, strumento ideale per replicare la performance del sottostante nella singola giornata di negoziazione”.