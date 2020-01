Fideuram e Sanpaolo Invest ingaggiano 20 private banker

Le due reti del gruppo Intesa Sanpaolo Private Banking hanno chiuso il 20129 con l'ingresso di nuove energie professionali da dedicare alle sue reti di consulenza finanziaria. Nel solo mese di dicembre, Fideuram e Sanpaolo Invest hanno ingaggiato ben 20 professionisti.

Fideuram è la rete che fa registrare il maggiore ampliamento della rete con ben 18 cf: Roberto Turcato, Pieralessandro Favero e Giuseppe Manni per la Lombardia; Erika Giuriola, Fabio Pretto, Gabriele Gonzato e Stefano Lorenzi per il Veneto; Matteo Degaudenz per il Trentino-Alto Adige; Riccardo Bernardini e Enrico Ugolini in Toscana; Barbara Brulotti in Emilia-Romgna; Massimiliano Tassone, Alessandro Bacca, Mario Gatling, Sandro Turco Liveri e Ivano Laurenzi per il Lazio. Riccardo Pauselli e Claudio Pagana sono, invece, destinati alla rete di consulenti umbra.

Sanpaolo Invest, invece, ingaggia per il Lazio Giulia Valentini e Paolo Adoncecchi.

“Da inizio anno sono entrati 212 nuovi consulenti finanziari, con un incremento delle masse del 40% rispetto all’anno precedente", commenta Fabio Cubelli, condirettore area di coordinamento affari di Fideuram e direttore generale di Sapaolo Invest. "Una fonte importante di reclutamento sono i giovani consulenti; promuovere un ricambio generazionale fra i professionisti è uno degli obiettivi più sfidanti a cui l’industria della consulenza è chiamata a rispondere".

Per intercettare energie fresche Fideuram e Sanpaolo Invest hanno avviato il progetto Pw-Assistant, "che prevede", spiega ancora Cubelli, "l’affiancamento ai nostri migliori Private Banker pwa private wealth advisor) di alcuni giovani opportunamente selezionati".

Tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2019 sono stati 212 i nuovi private banker arrivati nel gruppo. Il numero complessivo dei cf delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest, al 31 dicembre, risultava pari a 4.868.