Fondo CrescItalia, 2 milioni per la realtà virtuale di Ecubit

Ecubit, società specializzata nella progettazione e realizzazione di tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentata, multicanalità, multimodalità e crossmedialità, ha concluso un’operazione di direct lending con Hedge Invest Sgr attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund. La società dispone di diverse applicazioni / prodotti proprietari rivolti a più settori di attività tra cui, in particolare: banche e assicurazioni, sanità, sicurezza dell’informazione (GDPR), IoT (Internet of Things).

Il finanziamento, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di euro, una durata di 5 anni e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento di 9 mesi. L’operazione prevede, inoltre, la possibilità di erogare una seconda tranche di 1 milione al soddisfacimento di alcune condizioni.

L'obiettivo è consolidare il posizionamento competitivo della società, permettendole di cogliere opportunità di sviluppo nel settore: Ecubit, infatti, punta ad accelerare il piano di investimento in alcuni ambiti specifici (tra cui la cyber security, la sanità, compliance e GDPR), oltre a potenziare la partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo nel settore pubblico. Per l’emissione e la strutturazione del prestito, Ecubit è stata assistita da Eidos Partners in qualità di advisor finanziario.

“Prosegue il programma di investimento del nostro fondo con il finanziamento di una realtà il cui profilo e piano di sviluppo sono ben definiti e si allineano ai tratti distintivi della nostra strategia di supporto alle Pmi italiane”, commenta Paolo Massi (in foto), gestore di HI CrescItalia PMI Fund.

HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.