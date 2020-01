Grifo Holding fonda la sua azienda insurtech

Bernardo Franchi, amministratore unico di Grifo Holding, lo aveva annunciato a settembre in occasione della presentazione del gruppo come nuovo ombrello societario per le partecipazioni di Asfalia: Asfalia Prime Broker, Argenta e Quadratum. Oggi si concretizza dell'annuncio con la presentazione di GrifoTech, start up dedicata all’insurtech con l’obiettivo di offrire all’industria assicurativa una nuova dimensione di servizi, di relazione con il cliente e di modelli di business.

la nuova società svilupperà anche la piattaforma tecnologica multiprodotto e multicompagnia proprietaria del gruppo, Dafne (Development area for new experiences).

“La parola chiave per il 2020 sarà: collaborazione", dichiara Giuliano Piergentili, ad di GrifoTech. "Ciò significa che lavoreremo ancora di più al fianco di grandi player, sia tecnologici che non, contribuendo a favorire principalmente la distribuzione nel sistema bancario, assicurativo e reti terze di prodotti e servizi personalizzati, attraverso risposte nuove, semplici, veloci, efficaci ed adeguate sulle specifiche esigenze in continuo mutamento.” GrifoTech avrà sede a Milano presso il Fintech District, in Via Sassetti 32.

