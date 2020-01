Roberto Pecora è il nuovo amministratore delegato di Societe Generale Securities Services in Italia. Il manager riporterà al consiglio di amministrazione e lavorerà in allineamento con il presidente dell'organismo, David Abitbol (oltre che head of Sgss) e Alessandro Gumier, head of global banking and investor solutions in Italia.

Basato a Milano, Pecora sostituisce dal primo gennaio Frédéric Barroyer, di recente nominato head of group retirement and employee savings di Societe Generale Insurance.

Roberto vanta un’esperienza di oltre vent’anni nelle attività di mercato: dal 2009 è Head of Global Markets per l’Italia e responsabile delle attività italiane di Lyxor Am. Nel 2007, responsabile del team italiano di global equity & derivatives.

Dal 2005 head of equity structured product sales. Nel 1999 entra in Societe Generale a Parigi nel team equity derivatives structured products per il mercato italiano, trasferito poi a Milano nel 2004.

Pecora ha iniziato la sua carriera come equity portfolio manager nella divisione asset management del gruppo Allianz. Ha conseguito una laurea in Mercati finanziari presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

