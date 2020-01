Zurich Italia, Colio nominato head della distribuzione retail

Zurich Italia nomina Michele Colio head of retail distribution. In questo modo la compagnia assicurativa rafforza il proprio executive team impegnato, insieme al resto del gruppo, nella crescita e focalizzata sullo sviluppo della rete agenziale.

Laureato in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo, Michele Colio (in foto) ha maturato oltre vent’anni di esperienza nel settore assicurativo e nei servizi finanziari, con ruoli di crescente responsabilità in ambito commerciale, nelle principali compagnie operanti sul territorio italiano.

