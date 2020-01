Deutsche Bank FA si rafforza con altri 14 consulenti finanziari

Deutsche Bank Financial Advisors annuncia l’arrivo di 14 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale che vanno ad aggiungersi ai 1100 consulenti finanziari che fanno parte della rete.

L’area del Centro Italia si rafforza con 5 ingressi: a Livorno arrivano Alessandro Baldeschi, Leonardo Ristori e Antonio Testa, tutti provenienti da Fideuram; mentre Federico Signani si unisce al team di Roma e Francesco Verdi a quello di Pistoia. La squadra dell’area Sud si amplia invece con l’arrivo di Carlo Fioretti a Napoli (da ING) e del manager Giacomo Percoco proveniente dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Tre nuovi ingressi per l’area Lombardia che accoglie a Milano Matteo Piavanini (da Creval), Ruggero Bottini e Paolo Gagliardi, questi ultimi da Che Banca!. Nell’area Nord Est arrivano a Mantova Stefano Arienti (da Banca Monte dei Paschi) e a Udine, Erjola Lumi. Un ingresso a testa, infine, per le aree Nord Ovest e Romagna-Marche, dove arrivano rispettivamente a Genova, Davide Lampugnano (da Sanpaolo Invest) e a Rimini, Gian Maria Gori.

“Il 2020 si apre in maniera più che positiva per la nostra rete, con l’arrivo di una squadra di professionisti di grande valore, che hanno scelto di intraprendere insieme a noi un percorso di crescita che quest’anno sarà ricco di novità e sfide appassionanti”, ha commentato Silvio Ruggiu, head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia.

