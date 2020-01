L'Etf sulla Cannabis sbarca sulla Borsa di Londra

Medical Cannabis and Wellness Ucits Etf, il primo fondo passivo esposto sulla cannabis terapeutica sarà quotato domani anche sulla Borsa londinese, il London Stocks Exchange, in dollari e sterline. L’annuncio arriva dai promotori, Purpose Investments e il distributore HANetf, dopo quello della scorsa settimana della quotazione su Deutsche Boerse in valuta euro e della registrazione del prodotto alla vendita in Italia e Regno Unito.

