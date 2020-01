Widiba ingaggia un nuovo private banker per la Calabria

Un importante ingresso rafforza la rete di Widiba in Calabria. Si tratta di Francesco Valente, private banker che entra nella squadra della area manager Fernando Valletta e che opererà sulla piazza di Cosenza.

Valente (in foto), 50 anni, laureato in economia e commercio e iscritto all'albo dei consulenti finanziari, vanta 15 anni di esperienza nel settore bancario presso importanti realtà, come Bipop-Carire, Banca di Credito Cooperativo, Banca Mediolanum e Sanpaolo Invest, che lascia per entrare in Widiba.

