Bnl-Bnp Paribas PB porta in Italia l'Eltif di BlackRock

Bnl-Bnp Paribas Private Banking e Wealth Management distribuirà anche in Italia il collocamento del fondo BlackRock Private Equity Opportunities Eltif dell società di investimenti statunitense BlackRock. Il fondo di co-investimento effettua investimenti diretti in società non quotate, in partnership con altri gestori di private equity di risonanza mondiale.

L’innovazione regolamentare introdotta dal legislatore europeo con gli European Long Term Investment Fund (Eltif), consente anche alla clientela retail qualificata (“well informed”) l'accesso diretto ad una strategia di investimento tradizionalmente riservata a clienti istituzionali, con un investimento minimo di 125.000 euro.

La strategia è stata pensata come opportunità di diversificazione per i portafogli della clientela del private banking, in ottica di complementarietà rispetto agli attivi più tradizionali quali le azioni e le obbligazioni.

L’Eltif è particolarmente interessante per investitori privati che cercano di ottimizzare il rendimento del proprio portafoglio e “catturare” un premio di illiquidità, estendendo il proprio orizzonte d’investimento.

La strategia del fondo BlackRock Pe Eltif si basa sulla selezione dei migliori investimenti in operazioni buy-out o growth, applicando un rigoroso processo di due diligence sulle aziende target, così come sugli sponsor che hanno aiutato a identificare l’opportunità d’investimento.



"Le strategie offerte dal fondo sono de-correlate da attivi tradizionali, e hanno un’aspettativa di rendimenti elevati a fronte del rischio di perdita in capitale. In questo modo si agevola il finanziamento di investimenti in aziende non quotate", spiega Manuela Maccia (in foto), direttore investimenti e prodotti di Bnl-Bnp Paribas PB.

"Dopo gli ottimi risultati avuti in Francia, siamo molto lieti di estendere la collaborazione con Bnl-Bnp Paribas Private Banking anche al mercato italiano”, aggiunge Giovanni Sandri, county head di BlackRock in Italia.

