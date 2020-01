Copernico lancia un corso di formazione per gli aspiranti cf

La società di intermediazione immobiliare indipendente, Copernico Sim, quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, apre le selezioni di giovani laureati e neolaureati in materie economiche o giuridiche, anche senza precedenti esperienze nel settore finanziario, da inserire nel suo Progetto Giovani, dedicato alla formazione ex e post iscrizione all'Albo Ocf.

Il progetto seguito dal consigliere delegato di Copernico Sim, Gianluca Scelzo (in foto), prevede un primo corso di formazione tecnico finalizzato all’iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari (il prossimo appello per l'esame Ocf ci sarà a maggio) e al Registro unico degli intermediari assicurativi. Sono aperte, inoltre, anche le selezioni chi ha già superato l’esame per l’iscrizione all’albo Ocf che prenderanno parte solo alla seconda parte del progetto.

Dalla firma del mandato d’agenzia, e per i primi tre anni di avviamento alla professione, ha inizio la fase formativa “sul campo” con l’affiancamento a colleghi senior e l’aggiornamento professionale su tutto il territorio nazionale con le società prodotto e l’ufficio studi di Copernico.

Le posizioni per entrambi i corsi sono aperte in tutta Italia: la fase di selezione si svolgerà presso gli uffici di Roma e Milano, mentre il periodo di formazione tra la sede di Milano e quella di Udine. Il primo ciclo di colloqui è previsto già verso la fine di febbraio.

Il contratto offerto è a partita iva. Nei primi dodici mesi di attività è previsto, oltre al variabile, anche un contributo fisso a supporto dell’avvio alla professione.

