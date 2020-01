I nuovi certificati di Exane Derivatives con maxicedola iniziale

Exane Derivatives inizia l'anno rilanciando la sua offerta presentando Crescendo Maxicedola, nuova gamma di certificati che prevedono una maxicedola condizionata iniziale con scadenza massima di 36 mesi.

“Gli investitori italiani richiedono prodotti che abbiano flussi cedolari. La nostra offerta deriva da un preciso bisogno espresso dalla clientela e offre rendimenti interessanti pur mantenendo una protezione condizionata del capitale”, commenta Antonio Manfrè (in foto), cross asset investment solutions sales dell'azienda.

La maxicedola è prevista per il prossimo aprile ed è seguita a maggio da cedole condizionate mensili con effetto memoria per recuperare quelle non percepite. Inoltre sono previste la possibilità di rimborso anticipato trimestrale (a partire da luglio) e una protezione del capitale a scadenza nel caso la barriera europea non sia stata toccata.

I nuovi certificati, emessi da Exane Finance e garantiti da Exane Derivatives (Rating: Moody’s Baa2; S&P BBB+), si rivolgono specificamente agli investitori che valutano nuove opportunità di investimento con particolare attenzione al flusso cedolare.

