La cinese Alipay punta sulla mobilità italiana. Accordo con Helbiz

Alipay, piattaforma di pagamento cinese che gravita nell'orbita societaria di Alibaba, e il gestore statunitense di soluzioni per la micro-mobilità fondato da Salvatore Palella (in foto), Helbiz, hanno stretto una partnership per la creazione di un sistema di noleggio di mezzi elettrici per turisti in Italia. Le parti non hanno comunicato il valore economico dell'intesa.

L'accordo prevede la collaborazione con l'istituto di servizi bancari e finanziari Banca Profilo e con la sua controllata Tinaba, app di gestione del denaro.

Helbiz e Tinaba avviano, così, una partnership che durerà tre anni e che prevede varie operazioni, tra cui quella presentata oggi.

L'intesa per il noleggio di monopattini e bici elettriche in città arriva a tre mesi di distanza dall'acquisizione per 8 milioni di dollari del 5% di Helbiz da parte di Forever Sharing, controllata del gruppo Zhonglu di Shanghai.

I clienti del servizio di noleggio di monopattini e bici elettriche potranno ricevere un cashback sulle ricariche Helbiz registrandosi su Tinaba. La strategia punta in particolare sul flusso turistico orientale, prevedendo una versione in lingua cinese sull’app Alipay integrata con l'app Tinaba.

I mezzi di Helbiz che circoleranno sul territorio italiano riporteranno i loghi di Tinaba e Alipay. Quest’ultima sarà global main sponsor del Campionato Europeo di calcio che avrà inizio il prossimo 12 Giugno a Roma con il match inaugurale Italia-Turchia; un’occasione straordinaria che darà visibilità a livello nazionale ed internazionale a tutti i brand coinvolti nell’accordo.

