Deal di locazione tra Gva Redilco e Prelios Agency a Milano

Gva Redilco e Prelios Agency hanno raggiunto un accordo di locazione relativo a un immobile indipendente cielo-terra a uso uffici all’interno del Bassi Business Park, situato a Milano in via Ugo Bassi, nel quartiere Isola/Porta Nuova, di proprietà del Fondo Tiepolo gestito da Generali Real Estate, società di gestione del risparmio.

Gva Redilco ha assistito la proprietà con l’incarico di commercializzazione in esclusiva, mentre Prelios Agency ha agito in qualità di advisor per il tenant, un grande gruppo italiano del settore dell'intrattenimento che trasferirà in via Bassi il suo nuovo headquarter e di cui le parti non hanno comunicato l'identità. Nessun riferimento neanche all'entità economica del deal.

L’edificio ha una superficie commerciale di uffici di circa 7.500 metri quadri. L’immobile sarà oggetto di un integrale intervento di ristrutturazione destinato a interessare gradualmente l’intero Bassi Business Park, con l’obiettivo di ottenere la certificazione di Classe A e il protocollo ambientale Leed di livello Gold. Gva Redilco commercializza in esclusiva i 13.000 metri quadrati ancora disponibili nel building denominato Bassi 8, che verrà ultimato indicativamente entro il 2022.

leggi anche | Il 2019, un anno d'oro per il risparmio gestito sull'immobiliare

leggi anche | Bnl vende un edificio a Swiss Life nel centro di Milano. Gva Redilco è tra i consulenti