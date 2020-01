Illimity con Aon e Helvetia per potenziare servizi e polizze danni

Banca Illimity si allea con due operatori del mercato assicurativo, il gruppo Aon e il gruppo Helvetia, per ampliare l’offerta di servizi e prodotti nel ramo danni. In particolare, alla piattaforma digitale dell'istituto, fondato da Corrado Passera (in foto), è stata integrata la piattaforma di Aon, Tsunami, attraverso la quale vengono messe a disposizione dei clienti della banca offerte di convenzionamento e assicurative in funzione delle loro necessità.

In questo modo i clienti di Illimity possono accedere, a condizioni agevolate, al network OneNet di Aon, rete di sanità privata presente in tutta Italia con oltre 11.000 strutture. Attraverso card virtuali si accede al sistema di convenzioni di OneNet direttamente dall'area privata di illimitybank.com.

Le card possono essere “single” o “family” se si desidera includere,oltre all’iscritto, fino ad altri 4 familiari tra coniuge o convivente, figli e genitori.

Sulla piattaforma Tsunami sono presenti anche i primi prodotti del gruppo Helvetia, che Illimity ha scelto come partner prioritario per la distribuzione digitale di prodotti assicurativi nel ramo danni. Il gruppo svizzero è stato scelto anche per la competenza in ambito digital e l’approccio focalizzato sulla user experience.

Il primo prodotto assicurativo del gruppo Helvetia offerto ai clienti Illimity è A spasso con Chiara, che sarà seguito a breve dal prodotto In viaggio protetti; queste soluzioni consentiranno ai clienti illimity di acquistare in modo semplice e veloce coperture assicurative per i propri animali domestici e per i propri viaggi.

Secondo gli accordi, Aon è il provider della piattaforma tecnologica Tsunami che connette i prodotti Helvetia con i canali distributivi Illimity.

La gamma di prodotti assicurativi sarà progressivamente ampliata, rendendo l’offerta di illimity sempre più completa e competitiva anche in questo ambito.

“Abbiamo recentemente siglato un accordo con Santander", spiega il ceo della banca digitale, Passera, "per mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni di finanziamento personale e identificato in Aon e Helvetia i nostri nuovi partner in ambito assicurativo".

